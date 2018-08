Política

Elecciones andaluzas 2015

Rosa Díez ve 'malos' los resultados, pero seguirá al frente de UPyD

Redacción

23/03/2015

"Hemos perdido la batalla, pero no vamos a retirarnos", ha dicho la líder de UPyD. El diputado de UPyD, Toni Cantó, considera "decepcionantes" las explicaciones de Díez.

La líder de UPyD, Rosa Díez, ha reconocido que los resultados de las elecciones andaluzas han sido "inapelablemente malos", pero ella seguirá al frente del partido mientras tenga el apoyo de la militancia y, por tanto, no ha cambiado en su idea de presentarse a las primarias de las generales.

En una multitudinaria rueda de prensa en la sede de Cedaceros, precedida de las críticas de algunos dirigentes de la formación por los malos resultados, como los diputados Toni Cantó, Irene Lozano y Álvaro Anchuelo, Díez ha insistido en que UPyD no pactará con Ciudadanos, que ha irrumpido en la Cámara andaluza con nueve diputados.

Rosa Díez ha asegurado que UPyD continuará siendo un partido "autónomo" porque es necesario para España que siga siéndolo así. UPyD no solo no ha entrado en el Parlamento andaluz, como confiaba en que sucedería, sino que ha obtenido aún menos apoyos que los que logró en las anteriores, un 1,93% de los apoyos frente al 3,35% que consiguieron en 2012. "Hemos perdido la batalla -ha dicho- pero no vamos a retirarnos".

Cantó ve “decepcionantes” las explicaciones de Díez

El diputado de UPyD y candidato a la Generalitat valenciana, Toni Cantó, considera "decepcionantes" las explicaciones de Díez y ha exigido responsabilidades a la dirección del partido.

"Decepcionante rueda de prensa de Rosa Díez. La dirección del partido debe responsabilizarse de las decisiones que nos han traído aquí", ha publicado poco después Toni Cantó en su cuenta personal de Twitter.

El candidato de la formación 'magenta' a la Generalitat valenciana ya mostró su desacuerdo con la decisión de no alcanzar un pacto con Ciudadanos tras las negociaciones emprendidas hace meses.

