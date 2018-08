Política

Ponencia sobre autogobierno

Ibarretxe augura que Euskadi alcanzará la independencia en 2030

AGENCIAS | REDACCIÓN

15/04/2015

El exlehendakari ha advertido de que si no se reconoce el derecho a decidir, habrá "proclamaciones unitalterales de independencia".

El lehendakari Juan José Ibarretxe ha augurado que Euskadi será un país independiente en el año 2030, y ha advertido de que "si no se reconoce el derecho a decidir" tanto a la sociedad vasca como a la catalana habrá "proclamaciones unilaterales de independencia" en ambos casos.

Ibarretxe, que fue lehendakari por el PNV entre 1999 y 2009, ha comparecido hoy en la ponencia sobre autogobierno del Parlamento Vasco.

El exjefe del Ejecutivo vasco ha subrayado ante los grupos parlamentarios que todos ellos conocen su defensa del derecho a decidir, del mismo modo que él conoce los planteamientos del resto de los partidos en torno al estatus político jurídico de Euskadi.

"Lo que no sabemos es la opinión de la sociedad vasca. Pregunten ustedes a la sociedad vasca, para que la sociedad con total tranquilidad se pronuncie", ha emplazado Ibarretxe, quien ha insistido en que "hay que pasar de las palabras a los hechos".

Conflicto de "identidades"

En opinión del exlehendakari, existen dos formas de dar una "salida" a los conflictos sobre "identidades" nacionales. Una de ellas es "reconocer el derecho a decidir", como ha ocurrido en Escocia o en Quebec.

En el caso de que no se produzca este reconocimiento, ha advertido de que la situación acabará con la "declaraciones de independencia unilaterales". Ibarretxe ha advertido de que "si en Cataluña y Euskadi no se acepta el derecho a decidir, veremos eso".

Además, ha manifestado que, a su juicio, para el año 2030 habrá "otras naciones" en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU), entre las que se encontrarán "Escocia, Quebec, Cataluña y Euskadi".

Ibarretxe ha destacado, además, que es necesario conocer cuál es la "opinión" de la sociedad vasca sobre su futuro político. Por ese motivo, ha destacado la conveniencia de celebrar una consulta acerca de este asunto.

"Tenemos que preguntar a la sociedad vasca si quiere o no un nuevo estatus", algo que, en su opinión, tan solo requeriría "poner una nueva urna" aprovechando las sucesivas convocatorias electorales que habrá en los próximos meses.

Ibarretxe ha afirmado que "no se puede negar lo evidente" porque el derecho a decidir, que "no es una falacia, sino un derecho democrático, no está mermando sino que está creciendo en el mundo".

Para el exlehendakari, se debe consultar a los ciudadanos con una "pregunta clara". Además, ha advertido de que no se puede vetar la posibilidad de consulta apelando al requisito de la unanimidad. "No soy de los que piensan que los procesos y consultas democráticas se deben hacer para ganar. Creo que son vías técnicas para configurar una democracia y que permiten a unos quedarse en el campo base (en referencia al PSE-EE), a otros volver hacia atrás a Katmandú (en referencia a UPyD) y a otros subir al K2 (los nacionalistas)", ha señalado.

Importancia de la ponencia

"Yo fui lehendakari de este país en la Edad Media. Políticamente soy arqueología. Me gustaría que en esta etapa fuéramos capaces de ir más allá. Nada de lo que yo hice es determinante para el futuro, lo determinante es qué vais a hacer todos los que nos representáis en el Parlamento. Todo está en vuestras manos", ha reconocido.

Por ello, ha mostrado su "total confianza" en los miembros de la ponencia de autogobierno de la Cámara vasca y ha subrayado que si este órgano "acierta" en sus conclusiones "sería algo enorme y extraordinario".