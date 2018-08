Política

Piden al Parlamento Vasco que prohíba las pelotas de goma

15/04/2015

Familiares de Iñigo Cabacas, Rosa Zarra o Xuban Nafarrete instan a la Cámara que apruebe su "prohibición definitiva" en el pleno de este jueves.

Familiares de afectados por disparos de pelotas de goma, como los padres del joven Iñigo Cabacas, han pedido hoy al Parlamento Vasco que mañana apruebe la "prohibición definitiva" de este material antidisturbios.

La Cámara de Vitoria debatirá mañana, jueves, una proposición no de ley de EH Bildu en la que se reclama la "prohibición de las pelotas de goma utilizadas por la Ertzaintza". La propuesta cuenta con enmiendas de PNV, PSE-EE y UPyD, aunque solo estos dos últimos grupos abogan por la "sustitución" de las pelotas de goma por otro material.

En una rueda de prensa ofrecida hoy en Bilbao han comparecido Manu Cabacas y Fina Liceranzu, padres del joven muerto en la capital vizcaína en abril de 2012 como consecuencia del impacto de una pelota de goma lanzada por la Ertzaintza y cuyo caso se encuentra aún en fase de instrucción judicial.

Junto a ellos se encontraban Xabier Irazusta, viudo de Rosa Zarra, muerta en junio de 1995 ocho días después de recibir un pelotazo de goma en Donostia-San Sebastián, y Joseba Nafarrate, padre de Xuban, herido en Vitoria-Gasteiz en marzo de 2012, aunque en sus casos los tribunales determinaron que sus lesiones no fueron causadas por impactos de pelotas de goma.

También ha asistido a la reunión informativa Mikel Quintela, de quien se ha dicho que perdió la visión de un ojo por el impacto de una pelota de goma en enero de 1995, aunque ha reconocido que su caso nunca llegó a los juzgados.

"Ruleta rusa"

Todos ellos han solicitado al Parlamento Vasco que mañana apruebe la "prohibición definitiva o, cuando menos, la retirada sin condiciones de ese material que tanto daño y sufrimiento ha causado y que, de no tomarse la medidas necesarias, volverá a causar".

Tras subrayar que las pelotas de goma han demostrado ser un material "letal", han remarcado que la "única garantía" de que no se vuelvan a producir sucesos como el de Iñigo Cabacas es que esos proyectiles "no se vuelvan a utilizar jamás, ni siquiera en circunstancias especiales".

A su juicio, no basta con "restringir" su uso, sino que es preciso "impedir" y "retirar" este material porque "es irresponsable, política y socialmente, la continuidad de la ruleta rusa que supone su uso".

Por ello han reclamado al Parlamento Vasco que prohíba las pelotas de goma como "reconocimiento a la tragedia" que les ha tocado vivir y como "reparación del daño causado".

El padre de Iñigo Cabacas ha explicado que tiene intención de presenciar mañana el debate de la Cámara autonómica y ha dicho que "solo un Gobierno y un Parlamento necios pueden necesitar varios muertos para corregir el error".