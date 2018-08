Política

Los titulares del día

Los titulares del jueves 30 de abril

IKER GÓMEZ | EITB.EUS

30/04/2015

Las cinco noticias que debes leer antes de arrancar el jueves.

El derecho a decidir, tema central en el Parlamento

El derecho a decidir volverá a marcar hoy la agenda del Parlamento Vasco, que debatirá una propuesta de EH Bildu en la que la coalición plantea celebrar una consulta ciudadana antes de que termine la legislatura. Ayer, EH Bildu pidió al PNV que aclare las iniciativas va a impulsar sobre el derecho a decidir. Los jeltzales, por su parte, defenderán una enmienda a la totalidad propia, en la que reivindican el derecho del pueblo vasco a decidir su futuro y a ser consultado. Defienden también la conveniencia de lograr amplios acuerdos políticos o que se respete la voluntad de la mayoría. PSE-EE y PP votarán en contra de ambos textos. UPyD, por su parte, defenderá que este tipo de decisiones corresponden a todos los españoles.

Una ley para proteger ?a todas las víctimas?

Con el objetivo de proteger ?a todas las víctimas?, el Gobierno Vasco trabaja, junto con el Instituto de Criminología, para presentar en otoño un anteproyecto de Ley que garantice la seguridad jurídica de las víctimas de abusos policiales. Así lo ha anunciado el Secretario General de Paz y Convivencia Jonan Fernández, que añade que este proyecto no tiene que ver con el fallo judicial, que llevan semanas trabajando en ello. Explica que el decreto que heredaron del gobierno anterior y amoldaron posteriormente ha servido para abrir un camino pero ahora es ?débil e insuficiente?. Cree que la sentencia del TSJPV que anula parte del actual decreto, no cuestiona su contenido y no tiene efectos prácticos, por lo que introducirán algunas correcciones y lo seguirán aplicando hasta que se apruebe la Ley. Estudiarán si recurren ó no el fallo judicial.

Termina el plazo para presentar el DNI en el banco

Hoy termina oficialmente el plazo para presentar el DNI en el banco si no queremos ver bloqueadas nuestras cuentas. Algunas entidades han ofrecido ampliar ese plazo, pero el Gobierno les recuerda que no pueden hacerlo. Y es que la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo obliga a las entidades de crédito a identificar a todos sus clientes y personas con las que realicen operaciones. Las cuentas que no tengan esa identificación digital serán bloqueadas a las doce de esta noche y los clientes tendrán un plazo de tres meses para desbloquearlas aportando la documentación requerida. Economía recuerda que las entidades financieras han tenido cinco años para adaptarse a este requisito.

Polémica por las donaciones de sangre

La justicia europea avala que los homosexuales sean excluidos de las donaciones de sangre, en base a derecho. Lo ha dictaminado el alto tribunal europeo, aunque cada país tendrá que tomar su propia decisión. La UE responde así a la cuestión planteada en el 2009 por un ciudadano francés cuya sangre fue rechazada por un médico al conocer este que era homosexual. El derecho francés excluye permanentemente de las donaciones a los hombres que han tenido relaciones con otros hombres. El alto tribunal responde que, los estados miembro pueden impedir a los varones homosexuales donar, pero deberán demostrar que esas personas están expuestas a un riesgo elevado de contraer enfermedades infecciosas graves como el VIH y que no existen técnicas eficaces de detección.

Sorteo para la final de Copa

El número 4.314 es el que ha marcado la suerte en el reparto de las 34.741 entradas para la final de la Copa del Rey que el Athletic Club sorteó ayer entre sus socios. Los socios inscritos con ese número y los 34.740 siguientes son los que tendrán derecho a comprar esas localidades para la cita del 30 de mayo frente al FC Barcelona en el Camp Nou, es decir, del 4.314 al 39.054. Se trata del número con el que se inscribieron en el sorteo, no el número de socio habitual. El club bilbaíno recibió de la Real Federación Española de Fútbol un total de 37.741 entradas, si bien 3.000 de ellas las utilizará para sus compromisos contractuales, institucionales, deportivos y con patrocinadores.