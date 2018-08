Política

Tras las anticipadas

El PSOE andaluz y Ciudadanos, más cerca de llegar a acuerdos puntuales

Agencias | Redacción

02/05/2015

Podemos mantiene en estos momentos su 'no' a la investidura de Díaz y asegura que no ven una "clara voluntad" de cumplimiento de las condiciones, aunque ha habido "avances".

Ciudadanos Andalucía ha anunciado este viernes que el PSOE-A ha aceptado el pacto anticorrupción que remitió a la formación el pasado 4 de abril, lo que supondrá la apertura de un diálogo en el que la formación de Albert Rivera planteará "propuestas y proyectos sobre acuerdos puntuales que afecten a reactivación económica, políticas sociales, sanidad, educación y regeneración democrática", ha informado Cds en una nota de prensa.

Ciudadanos exigía que el PSOE se haga responsable subsidiario de las pérdidas que pudieran generar futuros actos de corrupción de sus miembros; que castigue con la expulsión a cualquier político que falsee su currículo; que no se permita a las empresas hacer donaciones a los partidos; o que promueva un cambio legal para hacer obligatorias las primarias para elegir candidatos, entre otras cuestiones.

Según esta formación, el PSOE ha asumido los 10 puntos del decálogo. No obstante, la firma del pacto, que era la condición imprescindible para abrir este proceso, no supondrá que "se hable de gobierno", ya que Ciudadanos "no entrará en un gobierno que no presida ni ocupará cargos en él".

Los integrantes de Ciudadanos mantendrán a lo largo de mañana sábado una reunión con representantes del PSOE para hablar sobre todas estas cuestiones y otras relacionadas con el programa electoral de la formación liderada por Juan Marín.

El líder del partido en Andalucía ya ha adelantado que, "de momento", nada ha cambiado con respecto al voto negativo a la investidura de la candidata a la presidencia de la Junta andaluza, Susana Díaz, prevista para la próxima semana. "Somos un partido serio que cumple sus compromisos y que estamos demostrando que pueden cambiar las cosas si ponemos por delante los intereses de los ciudadanos a los de los partidos políticos", ha dicho.

Podemos, de momento, con el no

Podemos mantiene en estos momentos su 'no' a la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía y asegura que, aunque por parte del PSOE-A hay "voluntad" para que Podemos facilite dicha investidura, desde la formación 'morada' no ven una "clara voluntad" de cumplimiento de las condiciones formuladas. No obstante, sí reconocen que ha habido "avances" en la negociación.

Así se ha pronunciado el secretario de Organización de Podemos, Sergio Pascual, tras reunirse este sábado durante aproximadamente dos horas con representantes del PSOE-A, dos días después de que los socialistas les remitieran un documento en respuesta a las condiciones que han formulado para la investidura de Susana Díaz.

Pascual, que ha acudido al encuentro junto con Manuel Garí, ha dicho que su formación quiere "un 'sí' o un 'no' nítido" sobre las cuestiones que han puesto sobre la mesa, en relación a una reducción "drástica" de personal político en la administración y a que la Junta "no tenga ni un euro" en cuentas de los bancos que realizan desahucios.

Asimismo, según ha explicado el dirigente de Podemos, los socialistas se han comprometido a enviarles un nuevo documento con respuestas a estas demandas. "Mientras tanto, nuestro posicionamiento sigue siendo no", ha afirmado Manuel Garí, persona de confianza de la secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez.