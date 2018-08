Política

Entrevista en Euskadi Irratia

Rekarte: 'Los de la IA son hombres de guerra que no van a la guerra'

eitb.eus

19/05/2015

El exmiembro de ETA arrepentido Iñaki Rekarte ha explicado en Euskadi Irratia que entró en la banda "por hacer algo".

El exmiembro de ETA arrepentido Iñaki Rekarte (Irun, 1971) cuenta que sintió "tranquilidad" cuando las Fuerzas de Seguridad le detuvieron en 1993. "No estás a gusto, claro, pero… ufff, la carga era enorme". "Me metía en la cama y…". Rekarte ha dejado estas últimas palabras en el aire, sin terminar la frase, como quien tiene que llevar sobre sus hombros una pesada carga.

Con 17 años comenzó a probar las drogas y su amigo Juanra, preocupado, le llevo ante su padre. Entonces entró en Proyecto Hombre. Dos años después, con 19 años, accedió a ETA. Tras participar en el asesinato de Francisco Gil Mendoza en Irun huyó a Francia, como liberado. Allí conoció al histórico jefe militar de ETA Francisco Mugika Garmendia Pakito y, cumpliendo sus órdenes, hizo estallar un coche bomba en Santander. El objetivo era asesinar policías, pero mató a tres civiles.

En la cárcel se enamoró de Mónica, una monitora andaluza. Después de casarse con ella y tener un hijo, se acogió a la Vía Nanclares. Cuando Europa revocó la 'doctrina Parot', Rekarte quedó en libertad, y hoy vive en Doneztebe (Navarra), donde trabaja como tabernero. Acaba de publicar el libro Lo difícil es perdonarse a uno mismo, y este martes ha estado en el programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, donde ha relatado su historia, la de una arrepentido que entró joven en ETA en busca de aventuras y nuevas sensaciones.

En la entrevista, Rekarte ha explicado que se arrepiente "de absolutamente todo". "Sientes el peso, y cada vez tienes más claro que todo ha sido en vano".

"Yo nunca me he sentido de ETA, pero he estado allí 20 años", ha resumido. Con esa declaración, el exmiembro de ETA quiere relatar que los miembros de la banda "no tienen convicciones políticas o tienen poca base". "Éramos unos burros y utilizábamos la palabra política despectivamente; ese politiquillo, solíamos decir".

Del mismo modo, asegura que entró en ETA "por hacer algo", pero que enseguida se dio cuenta de que aquello no era "lo que esperaba". Eso sí, el arrepentimiento le llegó en la cárcel, con 30 años.

Allí conoció a Mónica, pero por aquel entonces todavía era "cobarde y sin valentía". Después de casarse y ser padre fue cuando algo en la cabeza le hizo click: "¿Pero, qué hostia hago yo aquí?", pensó. "Nació mi hijo y me imaginé qué sería perderlo. ¡Qué leches!, voy a emprender mi camino, me dije a mí mismo". Es entonces cuando Rekarte se acogió a la Vía Nanclares.

El exmiembro de ETA ha asegurado que asume su responsabilidad, pero que los dirigentes de la banda "manipulaban" a los jóvenes. Con la izquierda abertzale también se muestra muy enfadado y dolido: "Son hombres de guerra que no van a la guerra y que le ponen un papel bonito a nuestros atentados. Me gustaría saber quién dijo, después de mi atentado, eso de que son consecuencias del conflicto".

Rekarte se ha querido dirigir directamente a los miembros de la izquierda abertzale, "a cualquiera, me da igual": "Es muy fácil estar siempre ahí, aprovechando esa corriente [los atentados de ETA], pero manteniendo limpia tu conciencia. Tú no vas a matar nunca; ya mato yo, tranquilo. Y nunca vas a conocer qué es el sufrimiento o leer la carta de un familiar de alguien que has matado. Eso no lo vas a saber en la puta vida, y, además, nunca vas a decir nada, porque eres un cobarde, siempre lo has sido y siempre lo serás".

Torturas

Por otro lado, Rekarte ha afirmado que las Fuerzas de Seguridad le torturaron, y ha negado que denunciar torturas fuera una orden del 'manual de ETA'.

En esta línea, ha subrayado que las torturas eran "sistemáticas". "No ha pasado nadie por comisaría que no haya sido torturado; nadie de ETA, por lo menos".

En cualquier caso, ha dicho que "entiende"’ que "en algunos casos" sea necesario torturar. "En un momento dado dije eso y me contestaron que justifico la tortura. No, justificarla no, pero las cosas son como son".

Amnistía y elecciones

Rekarte también ha hablado sobre la petición de amnistía de los presos de ETA, y ha dejado entrever que no lo ve posible.

"Ayer Arraiz [presidente de Sortu] dijo que están dispuestos a luchar por un sueño. Algún día bajarán de ese sueño y empezarán a hacer frente a la vida; de momento están preparados para soñar… pues que sigan soñando’’, ha dicho.

Asimismo, ha adelantado que no va a votar en las elecciones del próximo domingo. "Nunca he votado; solo cuando ETA pidió la abstención, por llevar la contraria".

En ese sentido, Rekarte considera que "quienes han estado matando a personas" no deberían tener "derecho a voto". "Desde el lado humano podemos decir algo, pero solo en cierta medida".