Lakua no paralizará 'los estudios sobre el fracking en marcha'

AGENCIAS | REDACCIÓN

19/05/2015

Erkoreka ha anunciado que el Gobierno Vasco 'comparte' la postura del PNV y está dispuesto a 'someterse a lo que determine el Parlamento Vasco', pero no paralizará los estudios en marcha.

El Gobierno Vasco respalda la moratoria del PNV de prohibir el 'fracking' en Euskadi durante cinco años, pero no paralizará los estudios de impacto ambiental en marcha hasta que el Parlamento autonómico no apruebe la ley que sobre esta materia está tramitando.

El portavoz del Ejecutivo de Vitoria, Josu Erkoreka, ha hecho pública hoy la postura de esta institución en torno a las alegaciones planteadas por el PNV a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en contra de esta técnica de extracción de gas que se tramita en la Cámara autonómica.

Ha dicho que conocía la moratoria planteada por el PNV y que, de hecho, el Gobierno Vasco "la comparte" y está dispuesto a "someterse a lo que determine el Parlamento Vasco".

"Una vez que se pronuncie el Parlamento, los poderes públicos actuarán y la actuación del Gobierno Vasco se desarrollará dentro del marco de lo que acuerde el Parlamento", ha insistido.

De este modo, ha dejado claro que la petición de moratoria no introduce ningún cambio en los planes del Gobierno Vasco. Ha precisado que mientras no se apruebe la moratoria en el marco de la ley, el Ejecutivo autonómico no paralizará los estudios de impacto ambiental en marcha ni los trámites para iniciar otras prospecciones.

"Vamos a respetar lo que diga el Parlamento. No hay nada más que decir. El marco jurídico actual no impide el desarrollo de estudios para conocer el impacto de esta técnica. Los estudios son imprescindibles, pero si el Parlamento decide lo contrario no tiene inconveniente en seguir sus dictados", ha insistido.