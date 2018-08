Política

Caso Nóos

Fiscalía pide que se rebaje la fianza de la infanta a 450.000 euros

Agencias | Redacción

19/05/2015

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach se ha adherido a la petición formulada por la defensa de la infanta Cristina para que se rebaje su fianza, fijada inicialmente en 2,7 millones de euros.

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach se ha adherido hoy a la petición formulada al juez del caso Nóos, José Castro, por la defensa de la infanta Cristina para que su fianza de responsabilidad civil, fijada inicialmente en 2,7 millones de euros, se reduzca a 449.525 euros.

En un escrito registrado hoy ante el juzgado de instrucción 3 de Palma, Horrach hace suyos los argumentos planteados por la defensa de Cristina el pasado día 8 y añade que en casos de delito fiscal juzgados en Baleares por cantidades "notablemente superiores" a las que se atribuyen a la infanta se dictaron sentencias que no incrementaban la suma presuntamente defraudada en la medida en que se aumenta a la duquesa de Palma.

La defensa de la infanta consideró "manifiestamente injustificado" el importe de la fianza por responsabilidades pecuniarias establecido por Castro para la infanta, que está acusada de dos presuntos delitos fiscales en 2007 y 2008.

No se ajusta a derecho

Los abogados de Cristina, en el escrito que respalda el fiscal Horrach, planteaban que la fianza de casi 2,7 millones resultante de multiplicar por seis la cantidad presuntamente defraudada y añadirle un tercio, no se ajusta a derecho porque no tiene en cuenta que no concurren circunstancias agravantes ni contempla las atenuantes aplicables al caso.

Horrach recuerda varios casos juzgados en el archipiélago "avalan en mayor medida la reducción instada", entre los que cita el de la cantante Ana Torroja, que admitió ante un juzgado penal de Palma tres delitos fiscales por los que fue condenada a pagar 1,5 millones de euros.

Iñaki Urdangarin, que ya cubrió con bienes inmobiliarios en la fase de instrucción una fianza de 5,9 millones de euros junto a su exsocio Diego Torres, tendrá que hacer frente a una fianza total de 13,6 millones.