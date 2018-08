Política

Juicio contra Cervera

Asiain: 'Existen serios indicios de culpabilidad contra Cervera'

AGENCIAS | REDACCIÓN

02/06/2015

El exdiputado del PP está siendo juzgado en Pamplona/Iruña por un presunto chantaje al expresidente de la CAN.

El expresidente de Caja Navarra José Antonio Asiain ha asegurado que "existen serios indicios de culpabilidad" contra el expresidente del PP de Navarra y exdiputado Santiago Cervera en el delito de chantaje por el que se le juzga.

Asiain ha hecho esta afirmación a su llegada al Palacio de Justicia de Pamplona/Iruña, donde ayer comenzó el juicio contra Cervera por exigirle supuestamente mediante un correo electrónico anónimo 25.000 euros para no desvelar las relaciones profesionales de uno de sus hijos con Caja Navarra.

Según ha dicho el que fuera presidente de la entidad, él no denunció a Santiago Cervera sino "unas amenazas, y con esa denuncia se inició una investigación que acabó con la detención del señor Cervera".

"Si hoy estoy formulando acusación contra él, no es porque le tenga ninguna animadversión, sino porque el juez instructor y tres magistrados de la Audiencia Provincial han considerado, como yo, que existen contra él serios indicios de culpabilidad", ha subrayado Asiain.

En su declaración como testigo en el juicio, el expresidente de la CAN ha relatado que recibió el email el 4 de diciembre de 2012 cuando estaba de vacaciones pasando fuera el puente foral y que lo leyó el día 5. Como se sintió "tan amenazado" por el email, en el que se "se me pedía dinero, se me amenazaba con un mal y conllevaba un perjuicio" para él, a las pocas horas lo denunció ante la Guardia Civil.

Ha comentado que no contestó al email porque le pareció que era "entrar en ese juego" y que tampoco barajó en ningún momento entregar el dinero. En este sentido, ha incidido en la idea de que se tomó "en serio" el correo electrónico porque "algo vi ahí que me olía mal".

"Era una cosa hecha por un profesional, por la manera de dirigirse y escribir no era ningún manguta. Tardé en presentar la denuncia lo que me costó redactarla", ha agregado Asiáin.

En la jornada de ayer, Cervera insistió en su declaración en que era inocente y víctima de una trampa, ya que no redactó ni envió el correo en el que presuntamente chantajeaba a José Antonio Asiain.

Cervera añadió que si el día 9 de diciembre de 2012 acudió a las murallas de la capital navarra no era para recoger allí un sobre que contuviera la citada cantidad sino uno con información relevante de Caja Navarra, tal y como le habían indicado en otro correo electrónico igualmente anónimo que había recibido él.