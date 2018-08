Unos tuits del concejal de Cultura, primera controversia para Carmena

Política

15/06/2015

Guillermo Zapata podría dejar el cargo o ser destituido después de que unos tuits suyos de hace cuatro años levantaran una gran polvareda mediática.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no descarta cesar al concejal de Cultura y Deporte, Guillermo Zapata, por unos tuits publicados hace cuatro años en los que hacía humor negro sobre el Holocausto y otros temas sensibles.

"Mañana (por hoy) tengo que hablar con Guillermo y reflexionar sobre lo que debo hacer", ha señalado la primera edil esta noche en una entrevista en La Sexta.

En otra entrevista concedida a la agencia EFE esta misma mañana, Carmena ha explicado que otra opción podría ser situar a Zapata "en otra tarea que no sea concejal de Cultura". "Guillermo no es un problema, habrá que buscar la manera de poder rentabilizar mejor su actuación (...), pero en principio no es un problema", ha añadido.

En la entrevista de La Sexta, Carmena ha confesado que le genera "inquietud" el humor negro que puede generar dolor y violencia en la sociedad y, sobre todo, que esta cuestión esté protagonizada por la persona en la que había confiado la cultura de la ciudad.

El propio Zapata ha afirmado este lunes que no descarta dimitir "si es lo más adecuado para que esas personas dejen de sufrir" o para que cese "la tormenta mediática desatada".

En tal caso, ha dicho, está dispuesto a "asumir las responsabilidades" porque Ahora Madrid es un "proyecto colectivo", no suyo ni de la alcaldesa, Manuela Carmena, ha dicho en declaraciones a Radiocable. Zapata tomará la decisión en función de cómo transcurra su conversación de hoy con Carmena "para ver cuál es la mejor manera de abordar la situación".

Los tuits

Los polémicos tuits fueron escritos por Zapata en 2011, cuando el ahora concejal no había entrado aún en política y era guionista, cineasta y novelista.

En uno de los tuits, por ejemplo, escribió lo siguiente: "¿Cómo meterías a cinco millones de judíos en un 600? En el cenicero". En otros mensajes hizo chistes similares sobre la víctima de ETA Irene Villa, las niñas de Alcácer o Marta del Castillo, por lo que PP, PSOE y Ciudadanos han reclamado su cese.

El propio Zapata, que ha pedido perdón, ha explicado en varios medios que escribió los tuits en el marco de un debate en Twitter sobre los límites del humor negro, después de que el diario El País despidiera al cineasta Nacho Vigalondo por hacer un chiste sobre el Holocausto.