Política

Decisión judicial

Absuelven a Cervera en el caso del chantaje al expresidente de la CAN

EITB.EUS

17/06/2015

El exdiputado del PP Santiago Cervera ha sido absuelto en el caso de chantaje al expresidente de Caja Navarra José Antonio Asiáin.

El exdiputado del PP Santiago Cervera ha sido absuelto en el caso de chantaje al expresidente de Caja Navarra José Antonio Asiáin, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

El juicio a Cervera se celebró en la primera semana de junio. Durante la vista, el exdiputado reiteró su versión de que había sido víctima de una trampa. El fiscal pedía para él la absolución, mientras que la acusación ejercida por el expresidente de CAN reclamaba 14 meses de prisión.

Los hechos se remontan a diciembre de 2012, cuando José Antonio Asiáin recibió un correo electrónico anónimo en el que se le exigía el pago de 25.000 euros para evitar que se hiciera pública información en la que se le acusaba de haber facturado importantes cantidades de Caja Navarra por su actividad en su despacho de abogado.

Se le pedía que el dinero fuera depositado el 7 de diciembre en una muralla cercana al Club Natación de Pamplona. Asiáin denunció los hechos ante la Guardia Civil. Se preparó así un dispositivo de vigilancia para localizar a la persona que acudiera a recoger el dinero. Acudió Santiago Cervera, que resultó detenido. El diputado aseguró que había sido víctima de una trampa por medio de un email anónimo. Tras ser imputado, Cervera renunció a su acta.

No hay pruebas de que Cervera mandara el mail

El magistrado considera en el auto que no se ha presentado prueba de cargo suficiente para acreditar la existencia del delito de amenazas. En concreto, no se ha demostrado que Cervera hubiera remitido el correo electrónico en el que se chantajeaba a Asiáin.



Así lo mantuvieron los agentes de la Guardia Civil que examinaron los dispositivos electrónicos y ordenadores de Cervera, en los que localizaron un software para crear e interactuar con máquinas virtuales, consistente en simular nuevos equipos, independientes del original, con los que se puede interactuar de forma automática.



Sin embargo, no se ha acreditado la utilización de este software para la comisión del delito. Tampoco se ha averiguado quien utilizó la IP desde la que se envió el correo delictivo, ya que el servidor está en una empresa radicada en Hong kong que no está obligada por su legislación a proporcionar esa información.



Por ello, añade el magistrado, pese a que se han agotado todas las posibilidades de investigación sobre el origen de los correos, no se ha conseguido averiguar la autoría de los mismos, aspecto que en este tipo de causas "es fundamental para poder realizar una acusación".



El juez concluye que ninguna de las periciales lingüísticas es concluyente y, sobre el hecho de que Cervera acudiera a recoger el sobre vistiendo chaqueta oscura, pantalón marrón y bufanda que le cubría la cara, considera que no queda acreditado que ocultara su rostro para evitar ser reconocido, sino para abrigarse, ya que en esa fecha "hacia frío" en Pamplona.



Respecto a la situación económica de Cervera en aquel momento, el juez tampoco considera que existe indicio de culpabilidad, ya que, a pesar de que tenía pendiente de pago parte de un crédito (unos 25.000 euros), el exdiputado estaba al corriente de pagos y tenía unos ingresos mensuales que rondaban los 6.000 euros.

Tras conocer el fallo, Cervera ha emitido un tuit con dos únicas palabras, y en mayúsculas: 'Por fin'.

POR FIN — Santiago Cervera (@santiagocervera) junio 17, 2015