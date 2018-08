Política

Uriarte:'No hay que aplicar políticas de venganza a presos y familias'

23/06/2015

El líder de Podemos Euskadi ha opinado que no puede haber "un criterio vengativo" sobre los reclusos, al margen de que lo sean "por delitos políticos o delitos comunes".

El secretario general de Podemos Euskadi, Roberto Uriarte, ha afirmado que no se deben "aplicar políticas de venganza" con los presos de ETA ni con sus familias. A su juicio, no puede haber "un criterio vengativo" sobre los reclusos, al margen de que lo sean "por delitos políticos o delitos comunes".

Uriarte ha realizado estas declaraciones después de que el líder de la formación en el ámbito estatal, Pablo Iglesias, afirmara que es "un trágico problema político" que haya "todavía entre 400 y 500 presos de ETA encarcelados a cientos de kilómetros de sus familias".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el dirigente de Podemos en Euskadi ha afirmado "no puede haber un criterio vengativo sobre las personas presas, al margen de lo que hayan hecho y, al margen de que hayan sido presos por delitos políticos o delitos comunes", ha indicado.

En este sentido, ha subrayado que "es una tragedia que ya cada persona que esté en la cárcel, en un manicomio, en un centro de acogida para refugiados, que está privada de libertad o limitada en sus funcionalidades, es un drama, al margen de que esa persona tenga o no responsabilidades como es en el caso de los presos".

"Y la sociedad tiene un deber de no ser vengativa, de no aplicar políticas de venganza, no solo con los presos, sino, en este caso, incluso con familiares de presos", ha manifestado.

A su juicio, "este tipo de políticas que se han aplicado de dispersión y de perjudicar a las familias de los presos, no traen nada bueno". Tras señalar que desconoce si la dispersión es "venganza" o se trata de "una política hecha con unos objetivos", ha indicado que no es "una política compasiva, preocupada por la reinserción social, que, al fin y al cabo, es un imperativo constitucional".

"La Constitución es Ley suprema y obliga a buscar la reinserción social y no creo que la dispersión vaya por el camino de la reinserción social", ha concluido.

"Repugnante", dice Iglesias

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha calificado hoy de "repugnante" que "algunos" quieran "utilizar el dolor de las víctimas de ETA para ganar votos o para atacar a rivales políticos", y ha reiterado su condena al terrorismo.

"Absolutamente, la pregunta ofende", ha respondido Iglesias en una entrevista en TVE al ser preguntado si condena el terrorismo de ETA, y ha recalcado que "algunos están muy nerviosos" al haber cuestionado unas declaraciones suyas sobre ETA, que hoy ha insistido en que se referían al problema vasco en su conjunto y no a las familias de los presos.

"Que el problema vasco es un problema político trágico para los españoles bien lo saben las víctimas de ETA, esto está claro", ha afirmado hoy el dirigente de Podemos, para quien la dispersión es "una excepción que de alguna manera perjudica a las familias".