Política

Fracking

Entra en vigor la ley que impide el 'fracking' en Euskadi

10/07/2015

Tal y como se acordó en el Parlamento Vasco, se reforma la Ley del Suelo y la de Aguas, y se establecen una serie de exigencias que no permiten el desarrollo de esta técnica.

La ley que impide en Euskadi la técnica de la fracturación hidráulica ("fracking") para la extracción de gas no convencional ha entrado ya en vigor después de su publicación este jueves en el Boletín Oficial del País Vasco.

La norma fue aprobada el pasado 30 de junio por el Parlamento Vasco con el apoyo de EH Bildu, PSE-EE y PP y la abstención de UPyD y PNV, partido que es partidario de una moratoria temporal para esta técnica y a quien corresponde velar por su aplicación desde el Gobierno Vasco.

Más de 100.000 firmas

Esta Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que llegó a la Cámara autonómica avalada por más de 100.000 firmas, ha tomado como referencia la ley catalana, que propone reformar diversas leyes autonómicas para elevar los requisitos medioambientales para la fracturación hidráulica.

De esta manera la ley vasca apuesta por reformar la Ley del Suelo para impedir esta práctica en suelo no urbanizable y la de Aguas para no permitirla en zonas de acuíferos con vulnerabilidad media, alta o muy alta. Además, se establece la exigencia de una evaluación de impacto medioambiental estratégica y no pozo a pozo.

Todas estas medidas impedirán en la práctica desarrollar el "fracking" en Euskadi a pesar de que la ley no prohíbe esta técnica de manera expresa -tal y como proponía la ILP original-, al haber rechazado el Tribunal Constitucional normas aprobadas por otras comunidades que recogían este supuesto.