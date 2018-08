Política

EH Bildu: 'ETA quiere desarmarse y España y Francia buscan impedirlo'

Agencias | Redacción

10/07/2015

Julen Arzuaga, parlamentario de la coalición, ha señalado que las detenciones practicadas en los últimos días en Iparralde están, a su juicio, "fuera de lugar".

El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha afirmado que las detenciones registradas durante los últimos días en Iparralde, en una operación policial contra ETA, "están fuera de lugar". En este sentido, ha lamentado que, mientras ETA ha mostrado su voluntad de desarme "con palabras y con hechos", los gobiernos de España y Francia hagan "todo lo que está en sus manos" para impedirlo.

Tras esta operación policial, en la que han sido detenidas cinco personas, Arzuaga ha recordado, en una rueda de prensa en Bilbao, que ETA anunció el 2011 su decisión de "poner fin a la lucha armada" y desde entonces, ha asegurado, "está inmersa en un proceso de desarme": "Estamos ante una organización que ha mostrado su voluntad firme de desarmarse y ha dado prueba de esa voluntad con palabras y hechos", ha insistido. Por ello, ha cuestionado "la absoluta reluctancia de los estados español y francés para poner medios adecuados para facilitar un desarme ordenado".

En otros países, "los Estados han puesto medios"

"¿Cómo entender que no quieran que se produzca ese desarme, que hagan todo lo que esté en sus manos para dificultarlo, para impedirlo? ¿Cómo debemos interpretar que se pongan todos los obstáculos para que se produzca un desarme ordenado, seguro, verificable y de la forma más ágil posible?", ha preguntado.

Arzuaga ha subrayado que, en otros países, "los Estados han puesto medios para la consecución de la normalización política, para impulsar la paz definitiva" y ha agregado que, en el caso vasco, representantes internacionales "se han prestado a asumir esa responsabilidad y apoyar este proceso de desarme hasta el final". Asimismo, ha afirmado que "ese esquema de desarme ordenado, seguro, cuenta con el apoyo de la ciudadanía".

Por el contrario, ha denunciado, los Estados español y francés "no son capaces de dar una respuesta en positivo, una respuesta constructiva, una respuesta que no sea en la clave habitual de más represión, más persecución, más violencia". "No son capaces de adecuarse a la nueva situación. Por eso su respuesta está fuera de lugar, fuera de tiempo, fuera de juego", ha advertido.