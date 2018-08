Política

CUP se desmarca de la candidatura de ERC y CDC por incluir a políticos

14/07/2015

David Fernández ha hecho oficial que su formación se desmarca de la candidatura única.

El diputado de la CUP David Fernández ha hecho oficial este martes que la formación se desmarca de la candidatura única que están rubricando ERC, CDC y las entidades soberanistas porque "no refleja la pluralidad" de Cataluña e incluye a políticos en activo como Artur Mas, así como a miembros del Govern.

"Es una revisión 2.0 de la propuesta que ya hizo Artur Mas el 25 de noviembre", ha asegurado Fernández en rueda de prensa en la sede de la CUP, que ha recordado que en ese momento su formación ya defendió la conveniencia de presentar tres listas separadas. Fernández ha apuntado que la CUP se presentará bajo las siglas de CUP- Crida Constituent, tal y como ya anunció a principios de año, y pondrá el foco en la transformación social que tiene que acompañar el proceso independentista.

"Sin soberanía no hay justicia y sin justicia no hay posibilidades de libertad. Nosotros no renunciamos a nada.Íbamos a esa mesa de trabajo con una propuesta previa que avalaban ERC y las entidades soberanistas, una lista apartidaria, y cuando llegamos nos encontramos con que nos cambiaban el tablero y el terreno de juego", ha afeado Fernández, que ha recordado así el cambio de criterio de ERC y de las entidades.

El diputado también ha criticado las "formas" exhibidas los últimos días por algunos de los participantes en las reuniones, a quienes ha acusado de actuar con "mala fe" a través de filtraciones "partidistas e interesadas".

En este sentido, ha expresado que el único acuerdo alcanzado con el resto de formaciones independentistas se refiere al carácter plebiscitario del 27 de septiembre, y ha afirmado que cualquier otra cuestión, como la posibilidad de protagonizar actos comunes en campaña electoral, tendrá que pasar antes por el voto de la militancia.

"No será CDC ni quienes defienden el autonomismo de izquierdas quienes marquen nuestra agenda", ha subrayado el portavoz del Secretariado Nacional de la CUP, Xevi Generó.