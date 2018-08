Política

Reunión

Sánchez transmite a Urkullu su disposición a reforzar el autogobierno

AGENCIAS | REDACCIÓN

17/07/2015

El lehendakari, por su parte, ha trasladado la necesidad de "redefinir" el modelo de Estado y abrir un "nuevo ciclo" en el que se establezca un sistema de "relación bilateral efectivo".

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha transmitido hoy al lehendakari, Iñigo Urkullu, su intención de reforzar el autogobierno vasco sin poner en cuestión el Concierto Económico, pero también el de otras autonomías que así lo deseen.

El secretario general del PSOE se ha reunido durante más de hora y media con el lehendakari en la sede de Lehendakaritza en Vitoria-Gasteiz, en el primer encuentro que mantiene con el mandatario vasco desde que Sánchez accediera al cargo el año pasado.

Tras una reunión que ha calificado de muy grata y cordial, el líder socialista ha puesto de relieve que su partido tiene vocación de hacer una reforma constitucional, pero "no para contentar a aquellos que han intentado romper con España" sino para hacer frente de forma conjunta a los desafíos diarios que tienen los ciudadanos.

Por ello, ha apelado a todos los líderes políticos a fortalecer la unión, no la disgregación, para mejorar la calidad democrática, el estado de bienestar, combatir el desempleo y lograr la recuperación económica.

Nuevo ciclo que reconozca una relación bilateral

El lehendakari, por su parte, ha trasladado al secretario general del PSOE la necesidad de "redefinir" el modelo de Estado y abrir un "nuevo ciclo" que incluya un reconocimiento de la realidad plurinacional del Estado y en el que se establezca un sistema de "relacion bilateral efectivo" y con "garantías".

El lehendakari ha trasladado a Sánchez que ha sido una legislatura caracterizada por la "falta de compromiso del Gobierno español con el autogobierno vasco" y que han sido "cuatro años de retroceso".

En este sentido, le han planteado la necesidad de una "redefinición del modelo de Estado" y de asumir un "nuevo ciclo" sobre unas "bases solidas" que integren el "reconocimiento de la realidad plurinacional del Estado", así como la necesidad de establecer un sistema de "relación bilateral efectivo y con garantías".

Urkullu ha expresado al líder socialista su impresión de que se está ante "un momento de oportunidad, que no debería ser desaprovechado". En concreto, ha aludido a la oportunidad de "encauzar definitivamente el camino hacia una convivencia normalizada" y de "acordar entre todos" un nuevo modelo de estado.

Reacciones

Andoni Ortuzar, presidente del PNV, ha pedido al líder del PSOE que reconozca el hecho nacional vasco, y ha asegurado que el PNV estaría dispuesto a participar en una reforma constitucional, con la condición de que se reconozca a Euskadi como nación.

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, se ha mostrado favorable a buscar acuerdos con el PSOE como plantea el secretario general del partido, Pedro Sánchez, pero cree que deben ser "desde el respeto" y, por ello, le gustaría escuchar al líder socialista que Euskadi es un "sujeto político no subordinado". El líder jeltzale ha añadido que "no tienen miedo" a entrar en un diálogo para una reforma constitucional, pero no lo harán "si es para lo mismo que hace 35 años".

Por su parte, Arantza Quiroga, presidenta del PP vasco, ha reprochado a Pedro Sánchez estar renunciando a su proyecto en Euskadi por alcanzar el poder. Ha reprochado al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que "en coherencia" con la imagen que trasladó cuando presentó su candidatura, no esté utilizando en su visita a Euskadi la bandera de España. "¿Por qué la oculta aquí? Se dejan llevar por los complejos y no la muestran", ha destacado la dirigente popular.

Según Rebeka Ubera (EH Bildu), la reforma constitucional que plantea Pedro Sánchez se queda corta. En este sentido, la coalición propone un proceso de democratización en todos los ámbitos, en el que se reconozca a Euskal Herria como sujeto político, y se muestra dispuesta a participar en ese proceso.

en ese proceso.