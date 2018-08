Política

Pacto PNV-PSE

Quiroga: 'El PSE renuncia a su proyecto en Euskadi a cambio de poder'

AGENCIAS | REDACCIÓN

17/07/2015

El PP vasco acusa a jeltzales y socialistas de "mirarse a sí mismos" y "al reparto de poder".

La presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, cree que el PSE va "a renunciar a su proyecto en Euskadi a cambio de poder", "a cambio del apoyo del PNV en un hipotético acuerdo que pudiera hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez".

Quiroga, en una rueda de prensa en Donostia en la que ha hecho balance de los tres primeros años de legislatura del Ejecutivo de Iñigo Urkullu, ha asegurado que su partido ve "con preocupación" que jeltzales y socialistas "se miren a sí mismos, al reparto de poder y no a las necesidades de Euskadi".

"A estas alturas todos tenemos claro que lo que va a primar en el Partido Socialista a la hora de configurar mayorías va a ser conseguir el poder, independientemente de cuál sea el proyecto y las consecuencias", ha recalcado.

Además, ha apuntado que ya se ha visto "muy claramente" la política de acuerdos que ha seguido el Partido Socialista, "que no le importaba ir con Bildu, Podemos o quien sea con tal de lograr ese poder".

Ha reprochado al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que "en coherencia" con la imagen que trasladó cuando presentó su candidatura, no esté utilizando en su visita a Euskadi la bandera de España.

"¿Por qué la oculta aquí? Se dejan llevar por los complejos y no la muestran", ha destacado la dirigente popular.