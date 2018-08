Política

Rajoy admite que le 'preocupa mucho' que una consejera sea de EH Bildu

21/07/2015

El presidente del Gobierno cree es un "gravísimo error" la elección de la nueva consejera de Presidencia, Función Pública, Justicia e Interior de Navarra, María José Beaumont.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reconocido este martes que le "preocupa mucho" que el Gobierno de Navarra que preside Uxue Barkos cuente con una consejera de EH-Bildu al frente del área de Justicia e Interior. Según ha dicho, se trata de un "gravísimo error".

Así lo ha pronunciado Rajoy en una rueda de prensa conjunta en el Palacio de la Moncloa junto al primer ministro de Argelia, Abdelmalek Sellal, con motivo de la VI reunión de Alto Nivel Hispano-Argelina (RAN), al ser preguntado si a su Ejecutivo le preocupa que sea de Bildu la nueva consejera de Presidencia, Función Pública, Justicia e Interior de Navarra, María José Beaumont.

"Claro que nos preocupa y desde luego no nos genera la más mínima confianza a efectos de una buena relación institucional como por otra parte es perfectamente entendible. Me preocupa, me preocupa mucho y creo que es un gravísimo error", ha manifestado el jefe del Ejecutivo.