Rajoy dice que la recuperación económica española es 'innegable'

31/07/2015

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy , ha afirmado hoy que la recuperación económica española es "innegable" y "gana fuerza día a día" y ha añadido que España ha entrado en "un círculo virtuoso" de más crecimiento, más empleo, más ingresos y menos impuestos.

Rajoy ha hecho estas consideraciones al comienzo de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha informado de los Presupuestos Generales del Estado 2016 y ha hecho balance del último período político.

El jefe del Ejecutivo ha expuesto que durante el actual curso político se ha confirmado "de manera clara" la recuperación económica, que "está ahí".

Rajoy ha planteado que a esa realidad se le pueden buscar "todas las sombras que se quiera", pero ha añadido: "Estamos ante un cambio de situación indiscutible que llega cada vez a más gente y es algo que nos debe congratular a todos".

El jefe del Ejecutivo ha manifestado que "con estos presupuestos se cierra etapa dificilísima" y se abre nuevo periodo de crecimiento sostenido y de creación de empleo.

Según ha expuesto, España ha entrado en un "círculo virtuoso" de más crecimiento, más empleo, mas ingresos y menos impuestos y ha subrayado que los presupuestos que hoy se aprueban fortalecen esa senda, que, "si no se tuerce", puede llevar a España al "periodo de crecimiento y bienestar más largo historia reciente".

El Gobierno aprueba los Presupuestos de 2016, que dedican el 53,5% al gasto social

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, que destina más de la mitad del gasto, el 53,5%, a la partida del gasto social.

Así, de cada 100 euros del Presupuesto, 39 euros se dedicarán a las pensiones, 7 euros al desempleo y las políticas activas y 8 euros a otros gastos sociales. A esto, según Rajoy, hay que sumar los 14 euros adicionales que recibirán las comunidades, que son las que financian los servicios sociales. Además, 10 de cada 100 euros irán a pagar los intereses de la deuda.

Las pensiones, por su parte, subirán un 0,25% como marca la ley, mientras que el sueldo de los funcionarios subirá un 1% porque, tal y como ha dicho el presidente, la mejoría evidente del país permite "revertir poco a poco los esfuerzos" hechos estos años. Además, el Gobierno devolverá otro 25% de la paga extra eliminada en 2012 este mismo año y el resto se irá recuperando en 2016.

Por otra parte, Rajoy ha precisado que subirán las inversiones, sobre todo las de Fomento, las becas, la inversión en I+D y de "forma significativa" la atención a la dependencia.

Rajoy ha manifestado que si la recuperación se mantiene, el Ejecutivo planteará nuevas rebajas de impuestos en el futuro.

Cataluña

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha recalcado que lo anunciado para el 27 de septiembre son unas elecciones autonómicas y nada más y ha insistido en que "no va a haber independencia" en Cataluña "de ninguna de las maneras".

"Habrá elecciones al Parlamento de Cataluña, que es muy importante, pero no habrá elecciones plebiscitarias como tampoco nunca hubo un referéndum por mucha propaganda que se quisiera hacer", ha dejado claro

Rajoy ha garantizado que el Gobierno defenderá la unidad de España, la soberanía nacional y la igualdad de todos los españoles, pero también dará "la batalla" por todos aquellos catalanes que se sienten y quieren seguir siendo españoles y europeos.

El jefe del Ejecutivo ha mostrado su disposición a hablar con Artur Mas como "con todo el mundo" que quiera hablar con él, pero ha reconocido que "no es fácil tener un diálogo cuando la pretensión es hacer un referéndum sobre 'si me voy o no me voy'".

Preguntado por su gestión de lo ocurrido en Cataluña en los últimos años, ha manifestado que "todo es mejorable", pero "en ningún caso" se arrepiente del recurso que su partido presentó contra el Estatuto de Cataluña.

