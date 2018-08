Política

Reforma de la Constitución

Rajoy: 'Nunca aceptaremos que se rompa la unidad de España'

Agencias | Redacción

19/08/2015

Mariano Rajoy afirma que "lo que sea España lo deciden los españoles y no una parte de ellos".

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha vuelto a afirmar hoy que este final de la legislatura "no es el momento adecuado" para abordar una reforma de la Constitución y ha advertido, no obstante, de que el PP no se moverá de los principios básicos del constitucionalismo.

Rajoy ha hecho estas declaraciones a los periodistas en Celanova al ser preguntado por esa reforma y por las palabras de ayer del líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, quien dijo que no es necesario cambiar el título octavo de la Carta Magna para solventar el tema soberanista y apostó por "una disposición adicional" que "reconozca la especificidad de la identidad de Cataluña".

El presidente del Gobierno ha dicho que la reforma de la Constitución es un asunto "difícil y delicado" en el que se necesita saber "qué se quiere hacer, sentarse para tener el máximo consenso posible y buscar el momento".

"Ahora no es el momento, estamos al final de la legislatura. Las posibilidades de que haya un acuerdo mayoritario hoy no están ahí", ha explicado Rajoy, antes de dejar claro que en la próxima se podrá hablar "sin ninguna duda" de esta reforma.

Ha apuntado que desde la propia Generalitat de Cataluña se plantea "la liquidación de principios básicos como la unidad de España y la soberanía nacional".

En este sentido, Rajoy ha afirmado que mientras él sea presidente del Gobierno no va a hablar de la "liquidación" de la soberanía nacional ya que "lo que sea España lo deciden los españoles y no una parte de ellos".

"No aceptaré que se ponga en tela de juicio la unidad de España y a partir de ahí se puede hablar. Sería en la próxima legislatura. Especular ahora no tiene sentido", ha agregado.

No obstante, ha advertido de que hay aspectos que su partido "no va a aceptar nunca, como que se rompa la unidad de España, la soberanía nacional, la igualdad, la libertad o los derechos fundamentales de solidaridad entre los ciudadanos".

"No nos vamos a mover de los principios básicos del constitucionalismo", ha dicho, antes de añadir: "Quien quiera hablar de eso conmigo no va a hacerlo, de lo demás sí".