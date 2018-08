Política

González pide a Montoro que respete a la autonomía de las diputaciones

AGENCIAS | REDACCIÓN

27/08/2015

El diputado general de Araba abrirá una ronda de contactos con los portavoces de la oposición para trasladarles las prioridades del nuevo gobierno.

El diputado general de Araba, Ramiro González, ha pedido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que "respete" la "plena autonomía fiscal" que tienen las diputaciones vascas en cada Territorio Histórico, y le ha reclamado que no use la política fiscal de las instituciones forales para su campaña electoral.



González ha hecho referencia a las declaraciones del ministro en las que instaba a las haciendas forales a "bajar impuestos para crecer". Tras recordar que Montoro "donde tiene competencia es en el Estado", ha defendido que "no es quién para decir a las diputaciones forales qué es lo que tienen que hacer". "Lo que le tengo que decir a Montoro es 'zapatero a tus zapatos'", ha señalado.



Ha insistido en que las diputaciones forales tienen "plena autonomía fiscal", por lo que "no tiene que venir Montoro a decirnos nada" y cree que el ministro realiza estas declaraciones porque "está en campaña electoral".

Ronda de contactos

Por otro lado, González ha anunciado que abrirá "en los próximos días" una ronda de contactos con los portavoces de todos los grupos de la oposición, para trasladarles las prioridades del nuevo gobierno foral para el próximo curso y "testar" su disposición "real" a alcanzar acuerdos sobre los "grandes retos" de Araba para los próximos años.

En rueda de prensa, González ha avanzado los retos que ha fijado el gobierno foral para este nuevo curso político en el que se buscará la "consolidación" de la recuperación económica y "revertir los recortes sociales de los últimos años, recuperando la calidad de los servicios sociales".

Para conseguir esto, el diputado general espera contar "tanto con el conjunto de la sociedad como el conjunto de las fuerzas políticas", y ha anunciado que "en los próximo días" va a celebrar una ronda de contactos con los portavoces de los grupos políticos con representación en las Juntas Generales. "Hablaré con todos y con todas", ha insistido.

"Hasta el momento, en declaraciones públicas, todos los grupos sin excepción, se han mostrado dispuestos a alcanzar pactos puntuales" y espera que no se trate "solo de declaraciones" sino que supongan "la voluntad real de abordar acuerdos sobre los grandes retos de Araba para los próximos años".

No obstante, ha reconocido que la cercanía de las elecciones generales hace que no sean "momentos fáciles para el diálogo" pero ha defendido que no va a esperar al mes de enero para llegar a "grandes acuerdos" para el territorio porque "Araba tiene problemas importantes que abordar", y "es importante que lo hagamos entre todos".

Por otro lado, ha anunciado que la Mesa para la recuperación económica y el empleo se pondrá en marcha en el último trimestre de este año como un espacio "abierto al conjunto de la ciudadanía" en la que participen agentes sociales y económicos del territorio.

González ha explicado que este foro no seguirá el modelo de las mesas de diálogo social sino que quiere que sea "lo más abierta posible" de forma que cuente con representantes no solo de las empresas y sindicatos sino también agentes del mundo social o cultural. "El objetivo de este espacio es hacer propuestas para ayudarnos a conseguir la recuperación económica y de los Servicios Públicos", ha indicado.

Por otro lado, el diputado general de Araba ha realizado un balance "moderadamente optimista" de los datos económicos referidos al territorio histórico de como el descenso del desempleo o el aumento de las exportaciones y de la recaudación que indican un "lento afianzamiento" de la economía alavesa.