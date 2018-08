Política

El Gobierno de Navarra otorga la licencia a Euskalerria Irratia

EITB.EUS

28/08/2015

La cadena lleva emitiendo en euskera desde el 7 de noviembre de 1987 y logra ahora una de las dos licencias de FM que estaban pendientes del concurso convocado en 1997.

El Gobierno de Navarra ha anunciado que Euskalerria Irratia, cadena de radio de Iruñea que lleva emitiendo desde el 7 de noviembre de 1987, va a recibir una de las dos licencias de FM que estaban pendientes del concurso convocado para ello en 1997. Euskalerria Irratia dispone ahora de quince días para presentar la documentación necesaria y poder disponer de la licencia que le ha sido otorgada de manera definitiva.

La propia cadena ha aclarado que la decisión de conceder la licencia "no la ha tomado el nuevo Gobierno" de Navarra, encabezado por Uxue Barkos. El Tribunal Supremo reclamó al gobierno de UPN, liderado por Yolanda Barcina, la repetición de la última fase del proceso de reparto de licencias de 1998, y fue dicho ejecutivo quien completó la nueva mesa de contratación. Esta mesa de contratación ha determinado que las dos licencias pendientes sean para Euskalerria Irratia y para NET21.

Mikel Bujanda, director de Euskalerria Irratia: "Un día de agradecimiento"

Mikel Bujanda, director de Euskalerria Irratia, ha mostrado su alegría por la noticia recibida este viernes y ha destacado que es una jornada "para estar agradecidos, a quienes han participado en la cadena y a quienes nos han mostrado su apoyo".

Entrevistado en Euskadi Irratia, Bujanda ha señalado, asimismo, que la decisión "tenía que llegar", aunque ha recordado que el proceso que ha llevado a la obtención de la licencia ha sido "largo". Hoy, en palabras de Bujanda, es el día para "celebrar y agradecer" lo conseguido.

"No es una decisión política"

El Gobierno de Navarra ha hablado en rueda de prensa. "No es una decisión política sino instada por las instancias judiciales", ha asegurado hoy la consejera portavoz del Ejecutivo foral, Ana Ollo, quien se ha remitido a la sentencia del Tribunal Supremo que dio la razón a otras dos de Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), que instaban a retrotraer el procedimiento de adjudicación de las concesiones a 2005.

Ollo y el director general de Comunicación del Gobierno foral, Pello Pellejero, han avanzado que previsiblemente Euskalerria Irratia no tendrá problemas en presentar la documentación administrativa necesaria para formalizar el otorgamiento, ya que emite en la actualidad, si bien Net21 no lo hace, por lo que se abren varias posibilidades (no conceder esa segunda licencia o darla al tercer clasificado del concurso), aunque no han querido hablar sobre "hipótesis".

Se ha tratado, según la consejera Ollo, de un "camino proceloso, largo y tortuoso" iniciado hace 18 años, en el que el Gobierno al que pertenece "lo único que ha hecho es cumplir una sentencia", que ordenaba retrotraer el proceso a 2005.

Al respecto, Pello Pellejero ha reconocido que "el proceso no ha sido para nada normal. Creo que ha existido prácticas inadecuadas, y eso lo han dejado claro las distintas sentencias" dictadas al respecto.