Francia asegura que no hay cambios en su política penitenciaria

Agencias | Redacción

03/09/2015

Sortu, por su parte, ha confirmado este jueves la celebración de una reunión el pasado 8 de julio con el Ministerio de Justicia francés.

El Gobierno de Francia asegura no habrá cambios en su política penitenciaria con los presos de ETA, según han informado a Europa Press fuentes diplomáticas galas tras ser preguntadas acerca del encuentro anunciado por Sortu, entre la formación abertzale con el jefe de gabinete de la ministra de Justicia francesa para "abordar" el futuro de los presos en Francia.

Sortu ha confirmado este jueves, a través de un comunicado, la celebración de una reunión el pasado 8 de julio con Alain Christnacht, jefe de gabinete de Christiane Taubira. Según el comunicado, la reunión se realizó tras la 'Conferencia Humanitaria por la Paz' que se llevó a cabo en París el pasado 11 de junio, y trató principalmente acerca del futuro de los presos vascos encarcelados en el Estado francés.

En ese sentido, fuentes diplomáticas francesas citadas por Europa Press insisten en la "sintonía y confianza" que existe entre España y Francia, y por tanto que no existe ninguna "inflexión" ni en la política penitenciaria ni en la política antiterrorista que, según indican estas fuentes, se basa en lograr el final definitivo de ETA.

Destacan que ayer el ministro de Justicia de España, Rafael Catalá, estuvo reunido con la ministra francesa y esta cuestión de los presos no estuvo encima de la mesa. "No habrá una inflexión" en la política penitenciaria, explican estas fuentes que recuerdan que en Francia no ha existido nunca una política específica para los internos de ETA, a los que se les aplica la misma legislación que al resto de internos.

Etxerat

La asociación de familiares de presos Etxerat, por su parte, ha afirmado que no habido hasta el momento "ningún acercamiento sistemático o puntual" a la cárcel más cercana a Euskal Herria de los reclusos que se encuentran encarcelados en prisiones francesas. En este sentido, ha considerado un "paso importante" la postura de la ministra gala de Justicia, si bien ha pedido que se vea acompañada por "acciones".

En un comunicado, Etxerat ha calificado de "paso importante" las declaraciones realizadas por la ministra francesa de Justicia, Christiane Taubira, "en el contexto de ser las primeras que expresa un ministro francés".

Este pasado miércoles la ministra aseguró que actualmente hay seis presos en la cárcel de Mont-de-Marsans, en Las Landas, y que existen otras demandas de traslado que se estudiarán en función de los criterios establecidos por su Departamento.

No obstante, ha precisado que "hasta la fecha siguen siendo solo palabras". "Ese paso importante deberá verse acompañado mediante acciones", ha reclamado la asociación de familiares de presos.

Gobierno español

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha descartado que Francia traslade a los presos de ETA encarcelados en prisiones galas a España de manera colectiva al asegurar que estas decisiones se toman de manera coordinada entre ambos países.

"En ningún paso el Gobierno francés ha dado pasos en esa dirección", ha dicho Catalá.

El ministro de Justicia ha subrayado que la política penitenciaria francesa "no se ha movido un ápice". "Una cosa es lo que las asociaciones les puedan plantear y otra la política penitenciaria de Francia, que está coordinada con España".