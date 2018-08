Política

Plan de Paz y Convivencia

Expertos denuncian la falta de 'implicación' de Rajoy en el desarme

Agencias | Redacción

09/09/2015

El grupo de expertos en derechos humanos que ha evaluado el Plan de Paz del Gobierno Vasco critica, además, la falta de 'respuesta' de ETA a las peticiones de disolución.

Un grupo de expertos en derechos humanos ha acusado al Gobierno central de "no haber querido implicarse" en el desarme de ETA por considerar que esta cuestión "no le reporta beneficio alguno a corto plazo". Entre los factores de "bloqueo" de este proceso, estos especialistas también han destacado la falta de "respuesta" de la organización armada a las peticiones para su disolución.

Estas son algunas de las observaciones hechas públicas hoy por cuatro expertos en Derechos Humanos e investigación para la Paz que han elaborado un informe externo de evaluación del desarrollo hasta ahora del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco. Este estudio fue encargado por el ejecutivo vasco el pasado mes de abril al Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

En el informe, los expertos valoran la puesta en marcha de este plan "reconciliador y flexible", que dicen es un "ejercicio de responsabilidad política", pero detectan "inmovilismos" para avanzar en la consecución de una paz duradera, tal y como ha explicado a los medios de comunicación el miembro fundador y coodirector del IECAH, Francisco Rey Marcos.

"Bloqueo"

El texto, presentado este miércoles por sus autores en una rueda de prensa en Vitoria-Gasteiz, analiza los factores de "bloqueo" del proceso de desarme de ETA. Entre dichos motivos, se señala la "renuncia" del Ejecutivo central a participar en un proceso de este tipo.

Los expertos reconocen que el desarme de ETA sigue siendo una "asignatura pendiente", añaden que la organización armada no ha dado "muestras suficientemente convincentes de su voluntad de dejar de utilizar esta baza como elemento de negociación de último recurso".

Esta actitud de "no desarme", sostienen, "supone un coste adicional para una sociedad que abrumadoramente demanda su disolución sin condicionamientos políticos de ningún tipo".

Expertos en Derechos Humanos han reprochado que el Gobierno central no ha querido "implicarse a fondo" en el desarme de ETA , algo que según dicen, no "le reporta beneficio alguno a corto plazo" y también han opinado que determinadas asociaciones de víctimas tienen una "voz que no les corresponde".

Sobre la actuación del Gobierno Vasco en esta materia, el informe indica que el gabinete de Iñigo Urkullu "no ha podido de ningún modo acelerar su materialización" ante la falta de "respuesta efectiva" de ETA a la 'Propuesta para un desarme efectivo' realizada por el ejecutivo.

Los cuatro expertos durante la reunión celebrada hoy en Gasteiz. Foto: EFE

"Inmovilismo" de los partidos

Los autores de esta "evaluación intermedia" del Plan de Paz, basada en cien entrevistas realizadas a distintos agentes, constatan que este proyecto del Gobierno vasco también se ve lastrado por la "rémora" del "inmovilismo" de los partidos políticos, que siguen sin atreverse a avanzar hacia nuevas posiciones, debido a su temor a perder el apoyo de su "comunidad de simpatizantes".

En materia de víctimas, consideran que "determinadas asociaciones tienen una voz que no les corresponde", con peso "suficiente para bloquear procesos", y abogan por tratar de "dimensionar" el papel que juegan "a su realidad y no a ensoñaciones quizá fuera de lugar".

Por último, en cuanto a la política penitenciaria, han reclamado el fin de la dispersión, la eliminación de la legislación "excepcional" que se les aplica y la reinserción de los reclusos de la organización armada.