El PP pide al PNV que aclare su postura sobre la propuesta de EH Bildu

Agencias | Redacción

09/09/2015

La secretaria del PP vasco, Nerea Llanos, acusa a los jeltzales de ser "los días pares independentistas y los impares independentistas camuflados".

La secretaria general del PP vasco, Nerea Llanos, ha afirmado que no le "sorprende" la propuesta de una ley de Consulta por parte de EH Bildu y, en este sentido, ha añadido que "la respuesta que esperan los vascos es la del PNV", al que ha acusado de ser "los días pares independentistas y los impares independentistas camuflados".

En una rueda de prensa en Bilbao, en la que ha presentado la Conferencia política que celebrará este fin de semana el PP vasco, se ha pronunciado de este modo tras el anuncio este pasado martes del parlamentario de EH Bildu Hasier Arraiz de que la coalición soberanista presentará en los próximos meses en el Parlamento de Euskadi una Ley de Consulta.

Llanos ha señalado que no "sorprende" el planteamiento de Hasier Arraiz ni tampoco la postura que mantendrá el Partido Popular, que va a seguir defendiendo "nuestro estatus jurídico, el Estatuto y la Constitución, y la pertenencia a España y a Europa" no solo por "nuestra historia y lazos culturales", sino porque es "el mejor futuro para los vascos".

"Lo que no sabemos es cuál va a ser la respuesta del PNV, que los días pares son independentistas para no perder esa estela abertzale de Bildu, que la va pisando los talones, y los impares son independentistas pero camuflados, para no perder el halo de moderación que en ocasiones quieren demostrar", ha censurado. Por tanto, ha opinado que "la respuesta que más están esperando los vascos será la del PNV".

