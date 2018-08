Política

Inicio del curso

LAB acusa al PNV de 'ahogar' el debate independentista

Agencias | Redacción

17/09/2015

"El curso lo marcaremos quienes hemos decidido irnos de España y para evitar que esto ocurra, el PNV pretende cerrar las puertas al aire independentista y ahogar el debate", denuncia el sindicato.

El sindicato LAB ha acusado hoy al PNV de "pretender cerrar las puertas al soplo de aire fresco independentista" y de "ahogar el debate".

La asamblea general de LAB ha arrancado el curso político con una comparecencia ante los medios de comunicación en Donostia-San Sebastián, en la que su líder, Ainhoa Etxaide, ha dado a conocer una declaración, titulada "Soberanía para decidir. Soberanía para transformar".

En el texto, la central abertzale asegura que "estamos inmersos en una época de fuertes vientos y aguas vivas" desde que "el independentismo se ha situado en el epicentro del debate".

"El curso político lo marcaremos quienes hemos decidido irnos de España y, precisamente, para evitar que esto ocurra, el PNV pretende cerrar las puertas al aire independentista y ahogar el debate", denuncia el sindicato, convencido de que sólo hay una "razón para no defender el proceso soberanista: no querer el cambio social".

LAB reconoce que "la independencia, de por sí, no va a solucionar todo", pero insiste en que sin ella "no habrá cambio alguno" ya que "el crecimiento económico no resolverá el problema".

"No tenemos un problema económico sino político. En Euskal Herria hay riqueza suficiente. La cuestión es cómo se distribuye y, sobre todo, quién decide", ha añadido Etxaide.

