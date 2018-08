Política

Operación policial

La operación es el 'descabezamiento absoluto' de ETA, según Interior

22/09/2015

El ministro español de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha dicho que supone "prácticamente el acta de defunción" de la organización.

El ministro español de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado hoy que las detenciones de dos de los presuntos jefes de ETA, David Pla e Iratxe Sorzabal, suponen el "descabezamiento absoluto" de ETA.

"Evidentemente, de ETA venimos diciendo desde hace tiempo que es un cadáver al que le falta expedir el certificado de defunción", ha dicho Fernández Díaz a su llegada al Consejo de ministros europeos de Interior que se celebra hoy en Bruselas.

"Dentro de lo muy poco que le queda, esta operación culmina el descabezamiento absoluto de ETA", ha añadido.

El ministro español ha afirmado que se trata de una "operación importantísima" de la Guardia Civil junto con los servicios antiterroristas de la Dirección General de Seguridad Interior de Francia con la detención de dos personas más además de Sorzabal y Pla, aunque Fernández Días no ha podido confirmar su identidad.

"No lo puedo confirmar. Ha habido dos detenciones más, entre ellos el titular de la vivienda donde han sido detenidos, pero en estos momentos no tengo ninguna información sobre la que pueda confirmar que uno de los detenidos fuera efectivamente 'Josu Ternera', el padre o el hijo", ha respondido.

El ministro español de Interior ha precisado que "la operación sigue abierta".

En su opinión, la operación de hoy significa "la detención de la cúpula política de ETA" y una intervención que pone de manifiesto "la extraordinaria colaboración bilateral que tenemos España y Francia en la lucha contra el terrorismo".

Fernández Díaz ha subrayado que Pla y Sorzabal "eran los dos terroristas más buscados en estos momentos" y ha recalcado que "el Gobierno ni ha negociado, ni negocia ni piensa negociar con ETA".

"Lo que le queda a ETA es que reconozca que ya ha sido absolutamente descabezada, absolutamente desmantelada y está en sus manos el que quieran formalizar su disolución. Pero me atrevo a decir que prácticamente es el acta de defunción de ETA", ha continuado.

"Es un día de enhorabuena y de felicitación a la Guardia Civil y en general a las Fuerzas de Seguridad del Estado, que desde hace años y años vienen combatiendo a ETA", se ha felicitado.

"Ahora solamente les quedaba un aparato técnico-logístico encargado de la custodia de los zulos, a las órdenes de estas personas que hoy han sido detenidas, por tanto es un día de enhorabuena y felicitación", ha dicho.

Ha dicho saber perfectamente que ETA pretende "perpetuarse como un actor político" pero que, con la operación de hoy, "lo tienen todavía más difícil, sino imposible".

"Sé perfectamente que no van a expedir un certificado de defunción si no hay una negociación", pero "no va a haber negociación", ha recalcado el ministro español.

Ha recordado que el GRAPO "no se disolvió nunca" y es "una reliquia histórica y sangrienta del pasado".

Si ETA quiere acabar como el GRAPO, ha afirmado, "allá ellos", pero en todo caso, "ya sea disueltos formalmente o no, la banda es una organización terrorista absolutamente derrotada, operativa y policialmente" y con la operación de hoy además sin "ninguna referencia de su organización a la cual se pueda visualizar".

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha felicitado a la Policía francesa y a la Guardia Civil española por la operación, y ha advertido a ETA de que solo tiene una única vía: su "disolución incondicional".

ETA solo tiene una vía: su disolución incondicional. Felicidades a la @guardiacivil y Policía francesa por el resultado de la operación. MR

— Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) septiembre 22, 2015





Francia celebra la operación

Horas después de estas declaraciones, Fernández Díaz ha comparecido en rueda de prensa junto a su homólogo francés, Bernard Cazeneuve.

"Existe una relación de confianza (entre los dos Gobiernos) contra grupos que actúan de manera violenta y que no pueden atentar contra la seguridad de nuestros conciudadanos", ha declarado a la prensa Cazeneuve.

El ministro galo ha querido agradecer al Gobierno de Mariano Rajoy la "calidad" de la relación bilateral, porque "explica el éxito" en materia de lucha antiterrorista, al tiempo que ha apostado por avanzar en esta colaboración para hacer frente al "nivel elevado de amenaza" que planten otros grupos terroristas como el Estado Islámico para los países de la UE.

"Es un día importante, es un éxito, porque nuestra cooperación nos permitirá desmantelar otros actores y otras filiales", ha concluido el ministro galo.

