Mendia pide acompasar las reformas estatutaria y constitucional

agencias | redacción

24/09/2015

Aboga por construir el futuro "sobre bases sólidas de memoria y convivencia" y no "diluyendo a ETA entre otras bandas terroristas".

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha rechazado aspiraciones nacionalistas como "la nación foral", en alusión al "último hallazgo" del lehendakari, Iñigo Urkullu, y ha pedido que se acompasen la reforma estatutaria y constitucional en unas especiales circunstancias que se viven en Euskadi, sin la existencia de "ruidos de bombas ni tiros". Además, ha recordado a Urkullu "la disposición" del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a "actualizar el Estatuto desde la legalidad y con el máximo consenso".

Durante el Pleno de Política General que se celebra en el Parlamento vasco, Mendia ha abogado por "preparar un plan global para la próxima generación de vascos, que debe pasar por renovar el pacto alcanzado con el Estatuto de Gernika" para "ponerlo al día, ver todo lo que ha funcionado bien, lo que puede funcionar mejor y lo que pueda incorporarse o eliminarse, y hacerlo para que los jóvenes lo hagan suyo".

Tras rechazar "el bloqueo permanente a las competencias" que ha promovido Mariano Rajoy, ha emplazado a evitar" que eso ocurra en el futuro". Además, ha defendido el Concierto Económico y ha apostado por "un autogobierno más fuerte, más seguro, más social, más útil y más solidario".

"Ahí, lehendakari, es posible el acuerdo con los socialistas. Es posible si quiere actualizar el Estatuto desde la legalidad y con el máximo consenso, que fue el mandato parlamentario. Conoce nuestro compromiso histórico y actual, conoce en persona la disposición del secretario general del PSOE a avanzar por esa línea", ha subrayado.

Memoria y convivencia

La líder del PSE-EE ha asegurado que el futuro debe construirse "sobre bases sólidas de memoria y convivencia, y no se construye con fotos ni diluyendo a ETA entre otras bandas terroristas". "ETA aún existe, pero no es condenada por todos. Las otras bandas terroristas ya no existen y sí son condenadas por todos", ha destacado.

En este sentido, ha apuntado que "a las víctimas les alivia que se siga trabajando por la verdad y la justicia, deteniendo a los presuntos responsables de su dolor, pero a la izquierda abertzale le incomoda que detengan a presuntos terroristas".

Por ello, ha indicado que las bases sólidas tampoco se construyen "intentando no incomodar a la izquierda abertzale e incomodando a las víctimas", sino "sobre principios firmes, sobre la ética, diciendo claro que matar estuvo mal, siempre y en todos los casos".

