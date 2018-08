Política

Derecho a decidir

Gure Esku Dago inicia una reflexión sobre la etapa de la decisión

O.A. | EITB.EUS

26/09/2015

La dinámica a favor del derecho a decidir ha presentado el proceso de reflexión 'Eskura' que estará abierto desde el 28 de septiembre al 7 de noviembre.

La dinámica sobre el derecho a decidir, Gure Esku Dago, ha presentado este sábado el proceso de reflexión 'Eskura' con el objetivo de acordar qué, cuando y cómo se va a decidir.

El plazo para participar en el proceso de reflexión estará abierto desde el 28 de septiembre al 7 de noviembre, y los participantes tendrán dos maneras de hacerlo: participar en las dinámicas de debate organizadas por las comisiones de Gure Esku Dago en barrios y pueblos o participar vía internet a través de la página web Eskura.

"Ha llegado el momento de que la ciudadanía decida cómo y cuándo ejerceremos el derecho a decidir", ha dicho el miembro de la dinámica Gure Esku Dago Anjel Oiarbide.

Sin embargo, no cree que esa tarea le corresponda solo a Gure Esku Dago: "No es una tarea que le corresponda en exclusiva a Gure Esku Dago, es evidente que las instituciones que nos representan tienen mucho que decir en este ámbito, que lo tienen aquellos organismos políticos o sociales en los que se organizan miles de ciudadanos, aquellos ámbitos de trabajo en común en los que se reproduce la realidad de este pueblo, etc. Gure Esku Dago quiere ofrecerse como intermediaria".

"El objetivo que nos arrogamos para este curso es crear ese ámbito de trabajo en común y consenso, lograr una hoja de ruta que alumbre el camino que defina cuándo y cómo va a decidir su futuro este pueblo", ha reivindicado la dinámica a favor del derecho a decidir.

Así, en la Asamblea General Extraordinaria del 21 de noviembre adoptará la herramienta que, según Gure Esku Dago, permitirá avanzar en la etapa de la decisión. Mientras tanto, se celebrarán consultas populares en Goierri, Ispaster y Dima.

