Política

21J

Gure Esku Dago: 'Comienza la era de la decisión'

O.A. | REDACCIÓN

21/06/2015

El clamor por el derecho a decidir se ha extendido por Baiona, Bilbao, Donostia, Vitoria-Gasteiz y Pamplona. Han anunciado las primeras consultas populares para la primavera del 2016.

Gure Esku Dago ha afirmado que "ya se ha iniciado la etapa de la decisión" que terminará cuando "se ejecute el derecho a decidir", durante los actos desarrollados este domingo en Baiona, Bilbao, Donostia / San Sebastián, Pamplona / Iruñea y Vitoria-Gasteiz, donde han simulado urnas gigantes con retales de telas de colores.

Asimismo, ha apuntado que este domingo "miles de ciudadanos han dirigido su mirada a las urnas, a la decisión", y ha subrayado que "iniciamos la etapa de la decisión, la fase definitiva de esta dinámica, la que comienza el 21 de ju y terminará el día que ejecutemos el derecho a decidir".

Así, se han anunciado las primeras consultas populares para la primavera del 2016. Las primeras se realizarán en los municipios vizcaínos de Dima e Ispaster y, algo más tarde, en Hernani y en la comarca del Goierri.

En los actos centrales, desarrollados el domingo por la tarde en los estadios de San Mamés (Bilbao) y Anoeta (Donostia-San Sebastián), y en la Plaza de Toros de Pamplona / Iruña los portavoces de la dinámica han defendido que ésta no nació "solo para reivindicar". "Iniciamos la etapa de la decisión, la fase definitiva, que terminará el día que ejecutemos el derecho a decidir", han asegurado.

En un comunicado, leído por Zelai Nikolas en Bilbao, Anjel Ojarbide en Donostia-San Sebastián y Aitor Merino en Pamplona/Iruña, Gure Esku Dago han señalado que su oferta es triple porque ofrecen "ambición, determinación y voluntad ciudadana". "Construyamos el futuro entre todos, construyamos nuestra propia urna, la decisión de mañana. Porque somos un pueblo, es el momento de la ciudadanía y tenemos derecho a decidir", han remarcado.

En esta línea, han destacado que los vascos deben construir su propia urna para "poder decidir" y, para ello, tienen que tejer voluntades, "acordar el qué, el cómo y el cuándo y, finalmente, decidir". "Ésa es nuestra vía", han apuntado.

La dinámica Gure Esku Dago unió el año pasado los 123 kilómetros que separan Durango y Pamplona/Iruña mediante una cadena humana gigante de 150.000 personas. Este año, el día marcado en el calendario era el 21 de junio, cuando se han llenado las capitales vascas con las voluntades de la ciudadanía, mediante urnas gigantes construidas a partir de los retazos de tela que han ido tejiendo en pueblos y barrios de toda Euskal Herria. El lema de este año ha sido "Hoy la urna, mañana la decisión" (Gaur hautetsontzia, bihar erabakia).

Valoración de Gure Esku Dago

En la nota enviada por Gure Esku Dago a los medios, la dinámica ha manifestado que se sienten "felices y emocionados", porque "el día de hoy ha vuelto a estar repleto de sentimientos".

Según palabras de los organizadores, "el comienzo del día ha superado, de nuevo, todas las expectativas" y "hemos sentido un escalofrío de emocion durante la cadena de telas".

Sin embargo, también han dejado lugar para la autocrítica: "los actos de la tarde, en cambio, además de mostrar a flor de piel todas esas ilusiones y sentimientos, también nos ha dejado asientos vacíos en varios puntos. Al lado de butacas repletas de ciudadanos, también las había vacías. Así las cosas, queremos transformar esos asientos vacíos en un ofrecimiento. Un ofrecimiento a los ciudadanos que todavía no se han unido a este movimiento. Con humildad, determinación y voluntad. Porque creeemos que en este pueblo son los ciudadanos los dueños de esos asientos vacíos".

Para terminar, han tenido palabras de agradecimiento y enhorabuena para todos los voluntarios que "han dado lo mejor en las miles de tareas organizativas".

Baiona

Baiona ha sido la capital vasca más madrugadora. Este domingo Baiona ha acogido la Fiesta de la Música y, como es un evento que reúne a mucha gente, los organizadores han decidido adelantar los actos. Así, Baiona ha sido la primera ciudad en formar la cadena de telas; concretamente, a partir de las 11:00 horas han llenado los tres puentes que cruzan el río Errobi.

Baiona. Foto: EiTB

De allí, la reivindicación se ha trasladado al campo de rugby de Christian Belascain, dónde se ha celebrado el acto principal del día a las 12:00 horas. En el centro del campo han simbolizado una urna con los retazos de tela llenos de mensajes de los ciudadanos. Para finalizar, los miembros de Gure Esku Dago, Ihintza Ostolaza e Iban Thicoipe, han recordado que es tiempo de los ciudadanos. "Es imprescindible que se oía la voz de los ciudadanos, es hora de los ciudadanos", ha manifestado Ihintza Ostolaza.

Por otra parte, Iban Thicoipe ha subrayado que la decisión corresponde a la ciudadanía. "¿Cómo decidirán qué somos sin preguntarnos antes a nosotros lo que queremos ser?. Tenemos derecho y responsabilidad para deliberar. Nos corresponde a nosotros decidir en qué pueblo o territorio queremos vivir y qué tipos de relaciones queremos tener con las regiones de alrededor".

Resumen de los actos de Gure Esku Dago en Baiona. Fuente: EiTB

Vitoria-Gasteiz

Superando las trabas y los obstáculos, el clamor por el derecho a decir ha salido a las calles de la capital alavesa. En un principio, al acto principal del día se iba a celebrar en pabellón Buesa Arena, pero debido a los impedimentos para que ése fuese el escenario, los organizadores trasladaron la fiesta a la calle.

Desde primera hora de la mañana, la multitud ha llenado de color las calles de la capital alavesa. Además de los alaveses, también han participado miembros de la diáspora vasca venidos desde Cuba, Venezuela, México o Uruguay.

La "kalejira" de telas ha partido desde la plaza de la Constitución y tras recorrer las calles Honduras, Gasteiz, Sancho el Sabio, Magdalena y Prado, ha finalizado en la Plaza de la Virgen Blanca.

La ya citada "kalejira" ha sido multicolor y plural y en ella han participado los "zanpantzar" y un grupo de batukada, encabezada por una bandera gigante hecha con retales de telas y con el símbolo de Gure Esku Dago, una mano abierta, en la parte central.

La cadena de telas de Vitoria-Gasteiz. Foto: Gure Esku Dago.

Más tarde, a las 14:00 horas, han sacado la foto "Arabarrok Erabaki" (Decidimos los alaveses) en la Plaza de la Virgen Blanca.

Después, a partir de las 15:00 horas, han construido la urna gigante con retazos de tela en la Plaza Nueva.

Urna gigante de Vitoria-Gasteiz. Foto: Gure Esku Dago

Para finalizar, han leído el mensaje escrito por la escritora Karmele Jaio.

Resumen de los actos de Gure Esku Dago en Vitoria-Gasteiz. Fuente: EiTB

Bilbao

En Bilbao, al igual que en Donostia / San Sebastián, un cohete lanzado al cielo ha dado comienzo a la cadena de telas. En el caso de Bilbao, la cadena ha llenado el espacio entre el puente Euskalduna y el Arenal.





La cadena de telas de Bilbao. Fuente: EiTB



Sin embargo, el acto principal del día ha sido en San Mames, en el que los allí congregados han podido disfrutar de actuaciones de música, danza y bertsolaris.

Durante el acto los exfutbolistas del Athletic de Bilbao y de la Real Sociedad José Angel Iribar e Inaxio Kortabarria han portado una urna hasta el escenario situado en el centro del campo. También han tenido presencia destacada el escritor Kirmen Uribe, quien ha leído un texto en el que ha reivindicado la necesidad de que la ciudadanía "tome la palabra" y el músico Kepa Junkera, entre otros.

Bilbao. Foto: EiTB

Al final del acto, la representante de la dinámica Gure Esku Dago, Zelai Nikolas, ha leído el comunicado.

Mensaje de Zelai Nikolas en el acto de Gure Esku Dago en Bilbao. Fuente: EiTB

Donostia / San Sebastián

El Urumea llegaba crecido este domingo a la capital guipuzcoana y, es que ciudadanos venidos desde diversos puntos de Gipuzkoa han llenado los margenes del río.

Al mediodía, nada más lanzar el cohete que daba el pistoletazo de salida, han unido seis puentes del Urumea, desde el puente del Kursaal hasta el puente de la Real con 5.000 metros de tela. En esas telas de colores estaban escritos lemas, mosaicos y patchworks alusivos al derecho a decidir.

Los participantes han permanecido por espacio de media hora alrededor de los puentes, en ambiente festivo, levantando las citadas telas para, finalmente, terminar con aplauso.

El ambiente ha sido inmejorable en las orillas del Urumea. Fuente: EiTB

A las 12:30 horas y, una vez finalizada la cadena, la multitud se ha dirigido hacia el estadio de Anoeta, dónde a partir de las 17:30 horas se ha celebrado el acto principal que ha comenzado con la interpretación de diversas marchas por varias tamborradas y con los bertsos de Jon Maia.

Las actuaciones de Eñaut Elorrieta y Joserra Senperena, caballos, diversos vídeos, algunos de ellos con testimonios de la diáspora, los payasos Txirri, Mirri y Txiribiton y Pirrtx, Porrotx y Marimotots, así como diversos desfiles, también con representantes gallegos y catalanes, han compuesto, entre otros, los actos culturales del programa que ha culminado con el despliegue de las telas y la urna gigante.

Han distribuido los retazos de tela sobre el cesped de Anoeta. Foto: Gure Esku Dago.

Acto principal de Gure Esku Dago en Donostia / San Sebastián. Fuente: EiTB

En declaraciones a los periodistas, el miembro de Gure Esku Dago, Anjel Oiarbide, ha defendido que en este país existe un "punto de encuentro", que es el derecho a decidir, donde "todas las sensibilidades políticas se encuentran en ese principio democrático". "Lo que se ha querido visualizar es crear físicamente ese encuentro con cinco urnas gigantes en las cinco capitales". ha añadido.

Oiarbide ha insistido en que el mensaje de Gure Esku Dago "no va dirigido a ningún partido político", sino a la ciudadanía. "En el estadio de Anoeta no va a haber 22 jugadores de fútbol de protagonistas, sino miles y miles de personas que no estamos dispuestos a seguir unos contra otros sino que queremos caminar juntos para crear ese punto de encuentro y poder construir el futuro del País Vasco entre todos", ha subrayado.

Finalmente, ha asegurado que "se abre la etapa de la decisión en este país". En ese sentido, ha manifestado que la iniciativa y la voluntad popular no ha creado las cinco urnas gigantes para que "sean de decoración", sino para "utilizarlas".

Pamplona/Iruña

En la Pamplona/Iruña, como en las otras capitales de Euskal Herria, la jornada festiva ha arrancado con la cadena de telas. Tan pronto como el reloj del Ayuntamiento marcaba las 12:00 horas del mediodía, el sonido del cuerno ha dado inicio a la cadena que ha entretejido las plazas del Ayuntamiento, los Burgos, San Francisco, Santa Ana y la Plaza del Castillo.

La cadena de telas de Pamplona / Iruña. Foto: Gure Esku Dago

El director de cine y actor, Aitor Merino, ha hablado en el acto del mediodía y también ha tomado la palabra en el acto de la tarde que se ha celebrado a partir de las 17:30 horas en la Plaza de Toros. A la mañana, ha manifestado que se quiere "simbolizar la unidad de quienes pretendemos que todos los navarros podamos decidir libremente en el futuro de qué manera nos queremos relacionar con el resto del mundo". Merino ha puesto en valor la "importante" respuesta que ha tenido la convocatoria de Gure Esku Dago y ha destacado que ha notado "un ambiente muy esperanzado".

A partir de las 17:30 horas la fiesta se ha trasladado a la Plaza de Toros, donde las actuaciones musicales, con la presencia, entre otros de Petti o El Drogas, han jugado un papel fundamental, al tiempo que se ha hablado de pasado y presente para a continuación mirar al futuro. La creación de una gran urna ha cerrado las intervenciones para dar paso al concierto de Esne Beltza que cierra esta jornada festiva y reivindicativa.

Acto principal de Gure Esku Dago en la Plaza de Toros de Pamplona / Iruña. Fuente: EiTB