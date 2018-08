Política

Cuadra, expulsado por no retirar su 'ofensa' a la Constitución

01/10/2015

Posada lo ha expulsado de la tribuna. El diputado de Amaiur confía en que "reine la sensatez" y no se le apliquen sanciones como piden los "hooligans constitucionalistas.

El presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, ha expulsado de la tribuna de oradores del Congreso al diputado de Amaiur Sabino Cuadra después de que se negara a retirar la "ofensa" a la Constitución supuestamente cometida cuando hace dos semanas arrancó varias hojas de un ejemplar de la Carta Magna.

En el debate de las enmiendas a la reforma del Tribunal Constitucional, en cuyo primer debate se produjo el incidente, Cuadra ha recordado aquel episodio para dejar claro que no entiende que romper una Constitución sea una ofensa, por lo que no tiene que retirar "nada".

Posada, que cuenta con una resolución de la Mesa en la que se insta a Cuadra a pedir disculpas si quiere evitar que se le impongan medidas disciplinarias, ha pedido al diputado de Amaiur que retire esa ofensa y, como éste se ha negado, ha decidido hacer uso de esa atribución y le ha expulsado de la tribuna.

Cuadra confía en que "reine la cordura"

Tras ser expulsado, Cuadra ha asegurado que espera que "reine la cordura y la sensatez" y que los "hooligans constitucionalistas" dejen de pedir que se le apliquen sanciones por haber arrancado varias páginas de un ejemplar de la Constitución en la tribuna del hemiciclo del Congreso.

Cuadra ha insistido en que lo que hizo entonces fue "reforzar" su discurso político, crítico con determinados preceptos constitucionales, pero que, al romper el ejemplar de la Constitución, no tenía "intención alguna de faltar a nadie ni a ninguna institución".

Precisamente, ese ha sido el argumento que ha escrimido antes de abandonar la tribuna: "Consideramos que aquí no se ha dado ofensa alguna, por lo tanto no tenemos que retirar nada. Nuestra intención no ha sido ofender a nadie, sino un libre ejercicio de la libertad de expresión".

En su intervención, el diputado de Amaiur ha vuelto a explicar que arrancó las hojas de la Constitución que establecen la indisoluble unidad de España, la soberanía nacional o el papel del Ejército para salvaguardar esos dos preceptos.

Sin embargo, ha denunciado que no se considere una "ofensa" que el PP y el PSOE hayan "arrancado" también muchas otras hojas de la Constitución, como la que habla del derecho al trabajo o a la vivienda.

"Esto no es un Estado de Derecho, es un Estado de desecho", ha criticado Cuadra, que ha asegurado que la "baraja" -en referencia sin citarla a la Constitución- está "marcada" y "hay que tirarla".

Cuadra ha rechazado con dureza la reforma del Tribunal Constitucional que hoy se debate y que, a su juicio, sólo pretende tener "togas y birretes sumisos" para "saltar por encima" la voluntad del pueblo catalán de independencia.

"Ustedes se han pegado un batacazo electoral en Cataluña y pese a eso, siguen erre que erre, quieren imponer con leyes tramposas y tribunales amañados lo que no han conseguido con los votos", ha denunciado el diputado de Amaiur, que cree que las leyes impulsadas por PP y PSOE están "más contaminadas que la Volkswagen".

UPyD pide suspenderle como diputado

Ha terciado en la polémica el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que ha subido a la tribuna nada más ser expulsado el diputado de Amaiur.

Esteban comprende que hay formas que pueden herir sensibilidades, pero cree "lamentable" que la Constitución no ampare opiniones o gestos de todo el mundo "aunque sean de mal gusto".

Por contra, la diputada de UPyD Rosa Díez ha pedido a Posada que, más allá de la expulsión de la tribuna, aplique desde ya medidas disciplinarias más duras contra Cuadra, como la suspensión por un mes de su condición de diputado, sin esperar a que exista un consenso de la Mesa para acordarlas.