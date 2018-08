Política

Elecciones Generales 20D

PNV: 'A Euskadi le va muy mal con una mayoría absoluta en Madrid'

Agencias | Redacción

11/10/2015

Así se ha expresado Itxaso Atutxa en la presentación de la candidatura de su formación al Congreso y al Senado por Bizkaia.

La presidenta del PNV de Bizkaia, Itxaso Atutxa, ha afirmado hoy que a Euskadi "le va muy mal" cuando una mayoría absoluta sustenta el Gobierno español porque, en ese caso, "no necesitan para nada" los votos de esta formación y la "ningunean". "No les importamos, no les interesamos y se olvidan de nosotros", ha asegurado.

Atutxa ha intervenido hoy en la presentación de la candidatura de su formación al Congreso y al Senado por Bizkaia para las próximas elecciones generales del 20 de diciembre, que están encabezadas por Aitor Esteban y José María Cazalis, respectivamente.

En su discurso ha precisado que pese al trato que reciba Euskadi de un ejecutivo español con mayoría absoluta, para el PNV "Madrid es importante" y este partido "siempre estará en aquellos lugares donde se decida algo sobre Euskadi".

"Seremos la voz de todos los ciudadanos vascos, sin olvidarnos de nadie, allí donde se debata sobre derechos e intereses de esta sociedad", ha dicho.

En el acto también ha intervenido el cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Bizkaia y actual portavoz del Grupo Vasco en esa cámara, Aitor Esteban, quien ha afirmado que en estos cuatro años de legislatura, el PNV "ha sido testigo de los abusos cometidos por el PP con su mayoría absoluta contra el Estatuto de Gernika y el autogobierno".

La candidatura de PNV al Congreso de los Diputados por Bizkaia está integrada por Aitor Esteban, Pedro Azpiazu, Pilar Ardanza, Javier Aldamiz, Ana Hormaetxe, Joseba Escribano, Idoia Sagastizabal y Elixabete Uribarri, mientras que la del Senado la componen José María Cazalis, Nerea Ahedo y María Dolores Etxano.