Política

Crisis en el PP vasco

Sémper: 'Cuando un político recibe un portazo no se puede desaparecer'

Agencias | Redacción

13/10/2015

El presidente del PP de Gipuzkoa ha pedido a Quiroga que explique "lo que ha sucedido" para que puedan "debatirlo con serenidad". Cospedal y Maroto restan importancia a la ausencia de Quiroga.

El presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Sémper, ha señalado hoy que cuando un político "recibe un portazo o su iniciativa es rechazada" no es "el momento de desaparecer" sino de "insistir" y ha reconocido que le produce "vergüenza ajena" el "espectáculo" que ha dado el PP vasco en los últimos días.

Sémper ha insistido en que no quiere que estas palabras se entiendan como "reproche" hacia la presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, que ha cancelado toda su agenda política después de que retirara la moción de Convivencia del Parlamento Vasco el pasado jueves.

"Es comprensible", ha dicho, "que desde el punto de vista humano alguien que ha recibido un revés político se sienta dolido, e incluso reflexione durante unos días", pero "lo que no puede ser es que esa reflexión", que asegura él respalda, "se traduzca en dudas, sospechas y especulaciones".

Tras asegurar que le produce "vergüenza ajena" la imagen que está proyectando el PP vasco, ha apremiado a que esto se debe "corregir ya".

Semper ha señalado que quiere "pedir perdón", aunque "probablemente no le corresponda" a él hacerlo, porque estos días el PP "ha dado la sensación de estar más enredado en problemas internos que en los problemas de los ciudadanos".

El presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Sémper. Foto: EFE

Ha remarcado que "da la sensación" porque "no es así" aunque "el espectáculo" que, a su juicio, ha dado el PP después de la frustrada la moción de Convivencia, "parezca otra cosa".

Hay un debate político de fondo, que Sémper ha asegurado que "no solo afecta al PP" y que consiste en su opinión en "qué hacen los partidos políticos en el momento en el que ETA ha dejado de matar".

Reunión del comité de dirección

Sémper ha indicado que en la reunión del comité de dirección del PP vasco que tendrá lugar hoy en Vitoria-Gasteiz se abordará "obviamente" la situación.

A su juicio, "lo razonable" es que en la que se espera sea la primera aparición de Arantza Quiroga desde que retiró la moción ésta explique a sus compañeros "lo que ha sucedido" para que puedan "debatirlo con serenidad".

Ha reconocido que no ha mantenido ningún contacto estos días con Quiroga, que tiene su "respaldo como todos los militantes del PP vasco", al tiempo que ha rechazado que sea el momento de entrar en un debate "de continuidades" al frente de la formación.

Cospedal y Maroto restan importancia a la ausencia de Quiroga



Preguntado por el asunto, el vicesecretario de Política sectorial del Partido Popular y exalcalde de la capital vasca, Javier Maroto, ha asegurado que la presidente del PP vasco no ha sido "desautorizada" por el PP, sino "todo lo contrario". En una entrevista a Radio Nacional, Maroto ha explicado que Quiroga compartió la situación con los compañeros de partido en Euskadi y en Madrid, que le "apoyaron" en su decisión "ágil y rápida" de retirar la moción "para que Bildu no se riese de todo el mundo, especialmente del dolor que también ha sufrido el PP".

"Ella decide no dar ningún cuartelillo a la posibilidad de que Bildu se agarre a ese texto, lo retira y alguien lo traduce como desautorización", ha añadido. A su juicio, la de Quiroga fue "una decisión no solamente compartida, sino respaldada por la dirección nacional y por los compañeros del PP vasco". "A partir de ahí, el disgusto personal de ella, ya queda en la parte personal. Yo ahí no puedo entrar, porque lo desconozco", ha señalado.

Maroto cree que se verá "enseguida" a Quiroga, puesto que "ha habido un puente de tres días". "Yo creo que ella puede tener un disgusto más por lo que ha leído en los medios. Creo que los medios de comunicación, quizás por error nuestro, en no explicarlo convenientemente, le han zumbado demasiado", ha considerado.

En la misma línea se ha expresado pocas horas después la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, que se ha mostrado tajante: "Con todos los respetos a lo que pueda pensar cualquiera, desautorización, absolutamente ninguna. Todo lo contrario, absoluto respeto por lo que hizo, como ha tenido siempre y como sigue teniendo", ha declarado a la prensa en Bruselas.

"División, ninguna", ha zanjado la secretaria general, quien a la pregunta de cuál es futuro de Quiroga, Cospedal ha sido tajante: "Ser la presidenta del PP vasco, que es lo que es".