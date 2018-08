Política

Dimisión de Quiroga

Ortuzar desea 'la mejor de las suertes' a Quiroga

AGENCIAS | REDACCIÓN

14/10/2015

El presidente del PNV ha señalado que la expresidenta del PP vasco ha abandonado la política "con elegancia".

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha deseado "la mejor de las suertes" a la ya expresidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, que este miércoles por la mañana ha anunciado su dimisión, y ha destacado que ha abandonado la política "con elegancia".

En una entrada publicada en su facebook, Ortuzar ha señalado que Quiroga le ha telefoneado para comunicarle que abandonaba la actividad política y despedirse de él.

"Le he deseado la mejor de las suertes en su nueva etapa. Quiroga y yo hemos discrepado bastante, por no decir mucho, en estos últimos tiempos. No hemos tenido la mejor de las relaciones. Sin embargo, creo sinceramente que Arantza está sabiendo marcharse de la política", ha manifestado.

El líder del PNV ha reconocido que "marcharse nunca es una tarea sencilla", y cree que la hasta ahora presidenta del PP vasco "lo ha hecho hoy con elegancia".

Por su parte, la formación jeltzale ha mostrado su "respeto" ante la decisión de Arantza Quiroga.

rantza Quiroga.