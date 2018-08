Política

Mas acudirá hoy al Parlament para dar explicaciones sobre el 3%

22/10/2015

Previsiblemente defenderá ante los diputados que no han habido irregularidades en la adjudicación de obra pública de la Generalitat.

El presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, comparecerá hoy en la Diputación Permanente del Parlament a las 10:30 horas para dar explicaciones sobre los registros policiales a la sede de su partido, CDC, por supuestas mordidas del 3% en la contratación de obra pública.

Según han informado fuentes del Govern, Mas comparecerá ante la Diputación Permanente del Parlament a las 10:30 horas y previsiblemente defenderá ante los diputados que no han habido irregularidades en la adjudicación de obra pública de la Generalitat.

Mas, que el miércoles pidió acudir a la Cámara catalana para dar explicaciones sobre los presuntos casos de corrupción, también deberá responder a las preguntas que le harán los grupos parlamentarios sobre las supuestas irregularidades de CDC, cuyo tesorero, Andreu Viloca, fue detenido el miércoles y enviado a prisión provisional ayer tras pasar a disposición del juez.

El presidente en funciones y candidato a la reelección por Junts pel Sí comparecerá ante la Diputación Permanente puesto que el nuevo Parlament escogido en las elecciones del 27S se constituye el próximo lunes.

Horas críticas

Artur Mas, atraviesa las horas más críticas desde que recogió el testigo de Jordi Pujol. También es cierto que ha sufrido muchos momentos de dificultades, por ejemplo, la caída del expresident. El 3% forma parte del imaginario político catalán desde hace más de 15 años.

El 3% son esas comisiones que presuntamente se tenían que pagar obligatoriamente si una empresa quería participar de la obra pública en Cataluña, una comisión ilegal que iba supuestamente a las arcas de Convergencia.

Imaginario político en sentido literal porque, al parecer, todo el mundo lo sabía, pero nadie decía o denunciaba nada. El primero en hacerlo fue Carod Rovira en el año 1998. Pasqual Maragall también lo denunció en sede parlamentaria, en el año 2003, cuando Artur Mas estaba en la oposición.

El 3% ha motivado algunas cosas que han dañado mucho la imagen de la política en Cataluña. Convergencia tiene embargada su sede por orden judicial y que toda la familia Pujol está siendo investigada, pero nunca hasta ahora se había llegado hasta el fondo del asunto.

Lo que empezó como una investigación de ámbito municipal?

Lo que empezó como una investigación de ámbito municipal ha alcanzado ya al corazón mismo de Convergencia y salpica al Gobierno de Mas. El miércoles fue detenido Andreu Viloca, tesorero del partido desde 2010. Él y sus dos antecesores, uno de ellos ya fallecido, están imputados por corrupción.

Además, fue detenido también el jefe de Infraestructuras de la Generalitat, Josep Antoni Rosell. Junto a ellos, otros ocho detenidos más, de ellos siete son empresarios.

Resulta evidente que no se puede desligar todo esto del momento de auge soberanista en Cataluña. El miércoles mismo, Mas firmaba el decreto de constitución del nuevo Parlamento, pero la rueda de prensa fue casi monográfica.

El Gobierno de España exige "respeto". El ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera que ?Mas cuestiona la esencia de la democracia al criticar al poder judicial?.

En medio de la vorágine la Asamblea Nacional Catalana (ANC) trata de salvar las confianzas entre los partidos. En el espacio ?Ganbara? de Radio Euskadi, su presidente, Jordi Sánchez, pidió ?generosidad, que no se rompa lo construido?.

Curiosas similitudes entre CDC y el PP

Por otro lado, resultan curiosas las similitudes entre la situación de Convergencia y la del PP, ya que los dos tienen a sus tesoreros imputados. Uno tiene la sede embargada y el otro la reformó presuntamente con dinero en B.

El PP destruyó ordenadores con información sensible, la Fiscalía acusó a Convergencia de haber destruido pruebas clave en la investigación. Además, los dos creen que estamos ante operaciones con interés político.

El coordinador de Régimen Interno y Comunicación de CDC, Francesc Sánchez, ha asegurado que la Guardia Civil se ha llevado de la sede de Convergència la misma documentación que ya requisó en el anterior registro y ha negado que se hayan destruido documentos de contabilidad.

El registro de la sede de CDC, situada en la calle Còrsega de Barcelona, concluyó tras 12 horas.

La denunciante del caso Petrum dice que "ERC y CiU lo sabían"

La denunciante del caso Petrum, la ex concejal republicana Montse Gassull, ha asegurado que "ERC y CiU lo sabían", aunque hicieron caso omiso de las irregularidades cometidas presuntamente en el Consistorio de Torredembarra.

Gassull denunció, cuando era concejal de la oposición, seis casos a la Fiscalía, pero posteriormente ha presentado "más de 20 denuncias sola" porque, según ha declarado, la "dejaron sola".

"Me acusaban de encono personal con el alcalde, Daniel Masagué, no hicieron nada y CiU, tampoco. Las dos cúpulas sabían que lo que pasaba aquí no era normal", ha agregado.