Jornadas sobre autocrítica

Víctimas de ETA y de los GAL coinciden en pedir autocrítica

AGENCIAS | REDACCIÓN

31/10/2015

En el transcurso de las jornadas 'Los valores de la autocrítica' han declarado que la sociedad vasca debe hacer una revisión crítica sobre la actitud que mantuvo ante la violencia.

Víctimas de ETA y de los GAL han coincidido hoy en Donostia / San Sebastián en la idea de que la sociedad vasca debe hacer una revisión crítica sobre la actitud que mantuvo ante la violencia durante las últimas cuatro décadas.

Esta reflexión se ha puesto sobre la mesa en el transcurso de las jornadas "Los valores de la autocrítica", organizada por el instituto Globernance con la colaboración del Gobierno Vasco, que ha reunido hoy en torno a una mesa a Andoitz Korta, hijo de Joxe Mari Korta, asesinado por ETA en 2000; Carmen Hernández, viuda del edil del PP en Durango José María Pedrosa, también muerto a manos de ETA; y a Pili Zabala, hermana de Joxi Zabala, un presunto miembro de ETA secuestrado, torturado y asesinado por el GAL en 1983.

"La sociedad tiene que hacer un ejercicio de revisión con el objetivo de rechazar las vulneraciones de derechos humanos", ha dicho Carmen Hernández, quien ha recordado que "gran parte de la sociedad vasca ha justificado la violencia y otra parte no lo hizo pero miro para otro lado".

En el mismo sentido se ha manifestado Pili Zabala, quien ha hablado de un "deterioro ético" de la sociedad vasca: "Aquí hemos callado todos".

Andoitz Korta se ha aplicado esta autocrítica en primera persona, al admitir que antes de que ETA asesinara a su padre, que era presidente de la patronal guipuzcoana Adegi, él no era "un activista de la paz" y nunca apoyó "a otros que sufrían la violencia". "Sabía que mi padre estaba bajo amenaza y miraba a otro lado, ahora sé que eso estuvo mal, me siento mal por no haber estado cerca de mi padre y de otras víctimas que sufrieron la violencia", ha confesado el hijo de Korta.

Los tres han rememorado las circunstancias concretas de los crímenes que acabaron con las vidas de sus familiares y el recorrido vivido posteriormente para conseguir vivir por encima del odio, un sentimiento que han coincidido en que debe ser arrinconado.