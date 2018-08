Política

Juicio contra ETA en Paris

Los acusados dicen que el gendarme murió en un enfrentamiento fortuito

agencias | redacción

02/11/2015

Mikel Carrera y Xabier Goienetxea Iragorri están formalmente acusados de ser los que alcanzaron mortalmente a Jean-Serge Nerin el 16 de marzo de 2010 en Villiers en Bière.

Los seis miembros de ETA que comparecen ante el Tribunal de lo Criminal de París han afirmado que la muerte del gendarme Jean-Serge Nérin en 2010 de la que se les acusa fue un enfrentamiento fortuito, en un momento en que ETA ya estaba dando pasos para el abandono de la violencia.

El Tribunal de lo Criminal de París ha abierto hoy el juicio contra seis miembros de ETA por la a tiros en marzo de 2010 del brigadier jefe Jean-Serge Nerin, el policía francés que se considera el último muerto atribuido a ETA y el único policía francés asesinado por la organización armada.

Uno de los acusados, Arkaitz Agirregabiria, ha explicado el "contexto" en que se produjo la muerte de Nérin el 16 de marzo de 2010, durante un tiroteo entre un comando de ETA que había robado cinco coches en un concesionario de vehículos de ocasión en Villiers en Bière, y la policía. Agirregabiria ha insistido en que los miembros de ETA que participaron respondieron a los miembros de la patrulla de policía, que fue la primera en abrir fuego. El resultado fue "un camarada detenido -en alusión a Joseba Fernández Aspurz, capturado durante el enfrentamiento- y un policía muerto", indicó para añadir que "podría haber sido más grave".

Los seis acusados que se sientan en el banquillo han reivindicado su pertenencia a ETA, en primer lugar a su entrada a la sala, cuando el que fuera su jefe militar Mikel Carrera ha saludado al público con un "Gora ETA!".

Poco después, durante la fase de identificación de cada uno de ellos, el propio Carrera ha dicho: "Soy Mikel Carrera Sarobe. Soy militante de ETA desde el 30 de mayo de 1972", en alusión a su fecha de nacimiento.

Igualmente han dado sus identidades el resto de los procesados, Joseba Fernández Aspurz, Josu Urbieta Alcorta, Izaskun Lesaka Argüelles, Arkaitz Aguirregabiria del Barrio y Xabier Goienetxea Iragorri.

Más tarde, Lesaka ha leído un breve texto en nombre de los acusados en el que ha afirmado que los seis "(son) militantes de ETA", que los Estados francés y español "ocupan" Euskal Herria, que no reconocen "ninguna legitimidad" al tribunal y que por eso no harán los habituales gestos de respeto: "No nos levantaremos ante ustedes".

En la vista estaban, constituidos en acusación particular, varios de los familiares del policía que murió el 16 de marzo de 2010 en Villiers en Bière, a una cincuentena de kilómetros de París, por los tiros de un comando de ETA que había robado momentos antes cinco coches de ocasión en un concesionario.

Robert Gastone, el abogado de Goienetxea, uno de los dos inculpados -junto a Carrera Sarobe- como autores materiales de los tiros mortales que alcanzaron a Nerin, ha dicho que sus primeras palabras las quería dirigir a sus familiares.

"Este caso es una tragedia. Jean-Serge Nerin no tendría que haber muerto", ha señalado el letrado, que a continuación ha pedido un suplemento de información porque considera que las pruebas existentes contra su cliente no justifican la inculpación por homicidio voluntario. Los jueces rechazaron su petición.

Según el calendario presentado por la presidenta, Jacqueline Audax, el proceso debe prolongarse durante cinco semanas y así la sentencia se conocerá el próximo 2 de diciembre.