Garzón pide a Rajoy diálogo en Cataluña y no un 'callejón sin salida'

agencias | redacción

02/11/2015

El líder de IU ha urgido a poner en marcha una mesa de diálogo para facilitar un referéndum y un nuevo modelo de Estado, y ha rechazado entrar en el pacto de Estado propuesto por Rajoy.

El candidato de IU a las elecciones generales, Alberto Garzón, ha pedido al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que conduzca el problema de Cataluña con diálogo para evitar un "callejón sin salida" y ha urgido a poner en marcha una mesa de diálogo para facilitar un referéndum y un nuevo modelo de Estado.

En la rueda de prensa después de mantener su primera reunión con el presidente del Gobierno español, que ha sido "cordial" y ha durado justo una hora, Garzón ha advertido que su formación no va a participar en "ningún teatro" que enfrente a las clases populares de Cataluña y España.

Tras recibir al dirigente de IU, Rajoy, a través de su cuenta de Twitter, ha subrayado: "Nos importa España. Escuchamos a todos".

Encuentro con Alberto Garzón, de Izquierda Unida. Nos importa #España, escuchamos a todos

No han encontrado ningún punto en común sobre el problema de Cataluña, y Garzón ha dejado claro al presidente que IU no apoya tampoco ninguna vía judicial, como ya ha anunciado el PP catalán para evitar la celebración del pleno en el que se votará la resolución de Junts Pel Sí y la CUP para iniciar la secesión.

Cree el candidato de IU que este tipo de medidas, como también la sugerencia de aplicar el artículo 155 a Cataluña, que prevé la suspensión de la autonomía, es la "no salida" y no son más que una "fábrica de independentistas".

Repensar el modelo de estado

Sobre la mesa de diálogo, ha dicho que tendría como resultado una "consulta con plenas garantías democráticas. Queremos interpretar que esto es una oportunidad para repensar el proceso de la Constitución de 1978, que se dan las condiciones políticas y sociales para hacerlo y diseñar un nuevo modelo de convivencia federal".

"Por eso no vamos a participar en ese trato que sería el pacto de estado", ha insistido. "Hay mecanismos democráticos para responder a cualquier escenario, no hace falta sobreactuar. Las soluciones judiciales no son la solución, nunca van a ser la solución. Hay que activar los mecanismos políticos para resolverlo, y para IU incluye el reconocer el Estado plurinacional, defendemos un Estado federal".

