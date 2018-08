Política

Presos

Un juzgado anula las subvenciones de Zarautz a familiares de presos

AGENCIAS | REDACCIÓN

02/11/2015

Estas ayudas, aprobadas cuando gobernaba Bildu, fueron recurridas por la Abogacía del Estado.

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Donostia-San Sebastián ha anulado el plan de subvenciones aprobado por el Ayuntamiento de Zarautz (Gipuzkoa) en 2014 -cuando aún lo gobernaba Bildu-, así como las bases para conceder ayudas económicas a familiares de presos de ETA.

La sentencia responde a una impugnación del Estado al acuerdo plenario adoptado por el consistorio de Zarautz el 29 de octubre de 2014, que establecía el Plan Estratégico de Subvenciones, y a otro aprobado el 26 de noviembre sobre las bases y convocatoria de ayudas individuales para "el transporte a prisiones y juzgados de fuera de la Comunidad Autónoma Vasca".

La Abogacía del Estado, en su recurso, había argumentado un defecto forma, relativo a que el Plan Estratégico de Subvenciones no se ajustaba a las disposiciones legales, mientras que también aludía a que la convocatoria referida a los presos "vulneraba la regulación sobre reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo".

No obstante, el fallo no entra a considerar si estas subvenciones atentan contra las disposiciones legales referidas a las víctimas del terrorismo, sino que se limitar a anular las ayudas con el argumento de que el Ayuntamiento no cumplió los requisitos legales que precisa el Plan Estratégico de Subvenciones.

Este mismo juzgado anuló en septiembre una subvención de 2.500 euros concedida en 2014 por el Ayuntamiento de Zarautz, de forma directa, al colectivo de apoyo a presos de ETA excarcelados Harrera, concedida también cuando el consistorio estaba gobernado por Bildu.