La CUP propone a Raül Romeva como candidato a la Presidencia

EITB.EUS

10/11/2015

Dos diputados de la formación anticapitalista creen que el cabeza de lista de Junts Pel Sí "reúne el perfil". Romeva lo descarta de plano: "En estos momentos no está sobre la mesa".

La CUP ha propuesto al cabeza de lista de Junts Pel Sí, Raül Romeva, como candidato a la Presidencia de la Generalitat. La propuesta ha llegado en boca de los diputados Bernat Salellas y Albert Bortran en sendas entrevistas concedidas a medios catalanes. El propio aludido ha descartado su candidatura: "En estos momentos no está sobre la mesa", ha añadido Romeva.

La formación anticapitalista tiene bloqueada la única candidatura que hay sobre la mesa, la del presidente en funciones Artur Mas. Este movimiento pretende abrir las negociaciones hacia el próximo debate de investidura.



En una entrevista en Catalunya Ràdio, Salellas ha subrayado que el exdiputado ecosocialista "reúne el perfil" para ser investido presidente del Ejecutivo catalán. Salellas a asegurado que para llegar a un pacto no se puede hablar de blancos y negros: "Y para nosotros el gris es Raül Romeva", ha añadido.



En el mismo sentido, el diputado de la CUP Albert Botran ha explicado en una entrevista en TV3 que Romeva "es la figura que reúne la transversalidad y podría ser muy buen candidato a presidente".



"Nosotros hemos puesto sobre la mesa un nombre ahora y lo propondremos este martes también. Si no les convence a JxSí, tienen sobre la mesa la pelota y nos pueden proponer otro", ha instado Salellas.

Otras fórmulas



Sin embargo, se ha abierto a otras posibilidades para integrar a Mas: "La presidencia no tiene que estar en manos de Mas. ¿Pero que tiene que estar en este Govern o a través de otras fórmulas que podemos imaginar y hemos estado hablando con él? Pues venga", ha apuntado.



Salellas ha lamentado que el discurso de Mas, fue un "chantaje absolutamente intolerable" por señalar que el proceso quedará encallado si no le invisten.



Además, ha sostenido que el proceso soberanista es de los ciudadanos y no de un político, y ha advertido: "No queremos un nuevo Pujol y confundir país con persona".

Romeva: "En estos momentos no está sobre la mesa"

El cabeza de lista de JxSí, Raül Romeva, ha dicho este martes que "en estos momentos no está sobre la mesa" la posibilidad de que él sea el candidato a presidente de la Generalitat.

En una entrevista en Telecinco, Romeva ha afirmado que "hoy vamos a valorar la propuesta que hizo Mas este lunes; es lo que toca hacer". Ha dicho que no cree "que en estos momentos haya ninguna duda por parte de nadie de quién es el candidato de JxSí".

Preguntado por si Mas es imprescindible, ha dicho que "nadie es imprescindible, absolutamente nadie. Si algo caracteriza al proceso es su transversalidad". En ese sentido, ha dicho que reducir todo el proceso a Mas es un error, pero excluirle también, ya que hay "una parte muy importante, singular y representativa de la sociedad que se siente identificada con Mas", por lo que ha considerado que no se le debe apartar.