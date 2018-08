Política

Cataluña

Mas denuncia que hay voluntad de 'barrer y residualizar' a Cataluña

AGENCIAS | REDACCIÓN

22/11/2015

Por otro lado, la ANC ha pedido un esfuerzo para recuperar la unidad de los partidos favorables a la independencia en un acto celebrado en la Ciutadella de Barcelona.

El presidente catalán en funciones, Artur Mas, ha dicho hoy que es "evidente que hay una voluntad de acabar con lo que significa Cataluña" y con lo que puede significar en el futuro, una voluntad de "barrerla" y de "residualizarla totalmente", por lo que su formación va a las elecciones generales del 20 de diciembre para defender su dignidad.

Mas ha participado hoy en la presentación de las listas de la coalición Democràcia i Llibertat, con la que Convergència (CDC) concurre a las generales. En la misma, ha dicho que es importante ir a votar, para tener en Madrid el máximo número de diputados y senadores que "defiendan" todos a una y "sin tonterías" lo que deciden las instituciones catalanas en un "momento decisivo de nuestra historia".

Artur Mas ha comentado que los escaños que corresponden a Cataluña "se llenarán de una manera u otra" y que no todos defenderán lo que digan las instituciones catalanas. "Defenderán lo que digan desde la calle Génova o Ferraz o lo que diga Ciudadanos", ha advertido.

También ha dicho que le hizo "cierta gracia" cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo ayer "como una gran crítica" que CDC ha roto con su historia. Ha asegurado, en este sentido, que su partido ha hecho una evolución, pero que no ha roto con su historia, que era y es hacer "la mejor Cataluña posible". "Rajoy tiene razón en una cosa", ha indicado Mas, y es que CDC "no es la misma", ha evolucionado, a la vez que ha lamentado que el PP no haya hecho lo mismo.

A este respecto, ha agregado que el PP de ahora "recuerda a los mejores momentos de Alianza Popular, "que era hija, en buena parte, del Movimiento Nacional". Según Mas, los "tentáculos" de aquella época llegan muy lejos y cree que aún hay figuras representativas de la derecha española que "no se acaban de quitar estos tentáculos de encima", con una visión de una España centralizada y que "menosprecia" la diferencia y lo que Cataluña representa.

Mas también ha insistido en la necesidad del diálogo: "Nos hemos pasado toda nuestra vida política dialogando", ha asegurado, porque el "diálogo es la esencia de Cataluña". Ha insistido en que lo que están haciendo en Cataluña -dialogar- también tendrían que hacerlo en Madrid.

Acto para pedir unidad a los 72 diputados independentistas de JxSí y la CUP. Foto: EFE

Sánchez (ANC) pide un esfuerzo para recuperar la unidad

Por otro lado, el presidente de la ANC, Jordi Sánchez, ha pedido un esfuerzo para recuperar la unidad de los partidos favorables a la independencia, con el objetivo de que avancen las negociaciones entre JxS y la CUP para conformar el próximo Gobierno de la Generalitat.

Lo ha dicho en el acto para pedir unidad a los 72 diputados independentistas de JxSí y la CUP y apoyar al Parlament de Cataluña y que se ha celebrado en el paseo dels Til·lers del parque de la Ciutadella de Barcelona, donde han participado unas 1.000 personas según ha informado el Ayuntamiento.

"Hemos avanzado como país cuando hemos trabajado unidos", ha asegurado Sánchez, que ha recordado que los catalanes han construido el sueño de la independencia que, según él, está al alcance de la mano.