Política

Autodeterminación

El Parlamento Vasco muestra su respeto al proceso catalán

Agencias | Redacción

26/11/2015

EH Bildu y PNV unen sus votos para sacar adelante una declaración en la que la Cámara muestra su respeto y reconocimiento del "proceso político y democrático iniciado" por Cataluña.

El Parlamento Vasco ha manifestado hoy su respeto y reconocimiento del proceso abierto por la Cámara de Cataluña, como expresión de la "voluntad mayoritaria del pueblo catalán" para hacer efectivo el derecho de autodeterminación.

En el pleno de hoy PNV y EH Bildu han unido sus votos para respaldar la vía catalana hacia la independencia, pero han discrepado de la estrategia a seguir en Euskadi.

El debate ha llegado a la Cámara de la mano de la coalición abertzale, con una iniciativa en la que planteaba la creación de una comisión parlamentaria para "hacer seguimiento del proceso de desconexión" catalán. Este texto ha sido rechazado, al haber contado con los votos negativos del restos de grupos salvo del PNV, que se ha abstenido. Tampoco han salido adelante las enmiendas a PSE-EE y UPyD, contrarias a este proceso.

Finalmente ha sido aprobada parte de la enmienda del PNV, al contar con el apoyo de EH Bildu, de modo que el Parlamento Vasco ha mostrado su respeto y reconocimiento del "proceso político y democrático iniciado" por la Cámara de Cataluña como "expresión democrática de la voluntad mayoritaria del pueblo catalán" para determinar "su futuro político colectivo".

No ha salido adelante el segundo punto del texto, rechazado por el resto de grupos, incluido EH Bildu, en el que se insta a las instituciones catalanas y al Gobierno central a negociar y avanzar de "común acuerdo".

Opinión de los grupos

Hasier Arraiz ha emplazado al PNV a "dar pasos en el camino de la autodeterminación" y ha asegurado que no le sorprende que el presidente catalán, Artur Mas, "respondiese al lehendakari que no contase con él para cambiar el modelo de Estado" porque es consciente de que "no hay cambio político posible desde dentro del Estado: Hay que salirse de él para obligarlo a cambiar".

Arraiz, durante su intervención. EFE

El portavoz del PNV, Joseba Egibar, ha dejado claro que su partido "quiere la soberanía plena del pueblo vasco", pero ha advertido de que lo que no desea es "perderse en la consecución de este objetivo". Así, se ha dirigido a EH Bildu para defender que "para abrir nuevas vías hay que cerrar viejas vías".

El socialista José Antonio Pastor ha considerado que los representantes de la izquierda abertzale "se visten con ropa de progres, pero son unos viejos creyentes" por considerar que "con un Estado vasco se acaban todos los problemas", cuando tratar de resolverlos "sólo por la vía identitaria conduce al fracaso, a la frustración y a la fractura social".

El popular Borja Sémper ha denunciado que le parece sorprendente que el PNV respete lo que sucede en Cataluña porque este proceso, a su juicio, no merece reconocimiento y respeto, sino "rechazo y confrontación política", ya que supone "un camino al precipicio".

Por último, Gorka Maneiro (UPyD) ha insistido en que el Gobierno central debe poner en marcha la vía penal contra determinados políticos catalanes y "restablecer la democracia a través de los instrumentos legales" con los que cuenta.