Política

Parlamento Navarro

PSN cree que el derecho a decidir es un 'concepto-trampa'

Agencias | Redacción

27/11/2015

Por su parte, UPN ha denostado la necesidad de debatir sobre el derecho a decidir, ya que es "edulcorar" la palabra "autodeterminación". Geroa Bai defiende "rotundamente" el derecho a decidir.

PSN ha participado hoy en el debate sobre el derecho a decidir de Navarra porque "defiende el diálogo", pero ha alertado del "concepto-trampa" que supone este derecho que "no está recogido en ningún sitio" y que "oculta" la demanda de autodeterminación porque es "un concepto ampliamente nacionalista".

Así lo ha señalado la portavoz de PSN, María Chivite, en el pleno monográfico que celebra hoy el Parlamento de Navarra para debatir sobre el derecho a decidir de Navarra en el ámbito político, económico y social.

"Se trata de un concepto-trampa, cuando menos borroso", que supone un "invento ambiguo" con el que pedir "la independencia, la secesión o la unión con el País Vasco", algo para lo que ya existe la posibilidad en la Constitución con la disposición Transitoria Cuarta.

El PSN "defiende el diálogo y el debate" de hoy, "pero para que la ciudadanía sepa cuando menos lo que algunos nos pretenden ocultar", ha dicho su secretaria general, quien ha advertido de que esa independencia pretendida "tiene más de utopía sentimental y pretensión emocional que de realidad política".

UPN: "El derecho a decidir esconde un plan de autodeterminación"

UPN ha denostado la necesidad de debatir en Navarra sobre el derecho a decidir, ya que es "edulcorar" la palabra "autodeterminación" que forma parte del "plan" y del "montaje" del Gobierno "para convertir a Navarra en Cataluña y terminar pidiendo la independencia".

Se trata para el portavoz de UPN, Javier Esparza, de un "pleno-trampa" con un "trasfondo político evidente" y que evidencia que a este Gobierno "no les interesa lo que de verdad preocupa a la gente de esta tierra", como es el paro, la subida de impuestos o la dinámica de "una mentira detrás de otra" con la que funciona el Ejecutivo de Uxue Barkos.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, en el Parlamento navarro. Foto: EFE

"Ustedes tienen un plan para convertir a Navarra en Cataluña y terminar pidiendo la independencia", ha dicho el presidente de UPN, quien ha acusado a los nacionalistas de "manipular a la sociedad" por "edulcorar" con otras palabras el verdadero objetivo, el de la autodeterminación y el de que en Navarra "terminemos siendo el granero de Euskal Herria".

Geroa Bai dice que el derecho a decidir "no supone apoyar la ruptura"

Geroa Bai defiende "rotundamente" el derecho a decidir de Navarra como un derecho de los ciudadanos para dotarse de las herramientas necesarias con las que atender sus necesidades, "pero eso no supone estar a favor de la independencia o la ruptura", sino que "la sociedad sea lo que quiera ser".

"El derecho a decidir no es la principal preocupación de Geroa Bai, que antepone el bienestar de la ciudadanía, la justicia social o la calidad de los servicios públicos" a los debates sobre el marco jurídico, pero es precisamente el autogobierno es el que "da la oportunidad de atender las necesidades y obtener las herramientas para llevarlas a cabo".

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martinez, en el Parlamento navarro. Foto: EFE

Por ello, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martinez, ha expuesto su "rechazo total" a la "coacción o la violencia" para obtener cualquier fin al respecto, pero sí ha reivindicado el derecho de que sea la ciudadanía la que decida sobre asuntos que le competen, especialmente hoy, cuando "el Estado se ha recentralizado" y ha habido "una regresión" en el modelo español.

EH Bildu pide "construir Navarra con derecho a decidir"

Por su parte, EH Bildu ha abogado hoy por la "necesidad" de abrir un "nuevo período para construir la Navarra del siglo XXI conforme a un nuevo modelo democrático, en el que el derecho a decidir" será el "eje" y la sociedad "la protagonista".

Decidir sobre cuánto y en qué gasta Navarra, si quiere mantener en su territorio "un espacio para la guerra" como el Polígono de las Bardenas, o sobre el propio estatus de Navarra y el marco de relaciones con el Estado, son algunas de las cuestiones que EH Bildu entiende necesario decidir en la propia Comunidad foral.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz. Foto: EFE



La coalición abertzale entiende "absolutamente necesario actualizar y democratizar nuestros derechos históricos", de forma que el Régimen foral y los fueros en el siglo XXI "se llaman derecho a decidir", un derecho "incluyente" y que "no es una reivindicación independentista. Es una reivindicación democrática", ha zanjado la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz.

Podemos pide "acabar con el frentismo identitario"

Podemos ha defendido hoy el derecho a decidir "de forma radical, de base", como "intrínseco a la democracia y esencial al ser humano", pero que para que en Navarra se dé de forma clara "hemos de acabar a con el frentismo identitario".

"Apostamos por procesos constituyentes que profundicen en la democracia", ha dicho la portavoz de Podemos, Laura Perez, como arranque de una lista de propuestas para el funcionamiento "transparente" de la democracia, como la auditoría de cuentas públicas o la incompatibilidad de cargos públicos.

La portavoz de Podemos, Laura Perez. Foto: EFE

"En Podemos no tememos a la democracia y debatir sobre el derecho a decidir siempre es positivo", y también en lo territorial, ya que el actual modelo "debe modernizarse para no morir" y "crecer en autonomía", con la base de "equidad, justicia y solidaridad interterritorial".

PPN: ?El derecho a decidir como sucedáneo de autodeterminación?

El PPN ha defendido el estatus de Navarra como la comunidad con el marco competencial "más alto" de todas y ha denostado que el derecho a decidir que reclaman los nacionalistas es un "sucedáneo" utilizado por los nacionalistas "para endulzar el término autodeterminación".

El derecho a decidir "no tiene encaje en el derecho internacional", ha advertido la portavoz de PPN, Ana Beltrán, quien ha criticado que "después de 40 años de intentar la independencia a golpe de asesinato ahora nos viene EH Bildu" con la propuesta de "integración de Navarra en Euskadi burlando la Constitución", ha interpretado.

I-E no ve en la territorialidad una prioridad social

Izquierda-Ezkerra ha defendido el derecho a decidir del pueblo navarro, pero ha advertido de que esta cuestión, planteada "estrictamente como un debate territorial, no es el primer problema de la sociedad navarra" sino un conjunto de carencias cuya resolución "necesita un proceso constituyente".

El portavoz de I-E, José Miguel Nuin, ha centrado su demanda de derecho a decidir en el ámbito socio económico, tras dejar claro que en I-E "no compartimos procesos como la vía catalana", cuya hipotética traslación a Navarra no contará con su apoyo, ha dicho, porque "no somos independentistas" sino que apoyan un sistema federal solidario, laico y con derecho a decidir, con una reforma constitucional.