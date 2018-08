Política

Juicio en París

Piden cadena perpetua para Mikel Karrera por el asesinato de Nérin

AGENCIAS | REDACCIÓN

30/11/2015

La Fiscalía le considera uno de los dos tiradores que el 16 de marzo de 2010 mataron al gendarme francés.

La Fiscalía ha pedido cadena perpetua para el presunto exdirigente de ETA Mikel Karrera Sarobe acusado de ser uno de los dos tiradores que el 16 de marzo de 2010 mataron al policía francés Jean-Serge Nérin, el último muerto de la banda.

La fiscal Maryvonne Caillibotte ha reclamado asimismo, ante el Tribunal de lo Criminal de París que juzga a seis miembros de ETA por esos hechos, una pena de 30 años contra Arkaitz Agirregabiria, de 25 años contra Joseba Fernández Aspurz y contra Josu Urbieta Alkorta y de 18 años contra Izaskun Lesaka y contra Xabier Goienetxea Iragorri.

En su requisitoria, ha considerado que no hay pruebas suficientes para considerar a Xabier Goienetxea como el segundo tirador, pese a que había sido encausado también por ese delito.

Ese segundo tirador –ha puntualizado- no está formalmente identificado. Los peritos, en cualquier caso, han establecido que las dos balas que se colaron por los huecos del chaleco antibalas del jefe de la patrulla policial y que le causaron el hemotórax fatal no tuvieron el mismo origen, no salieron de la misma arma.

La representante del Ministerio Público ha insistido en la "intención homicida, sin complejos" de Karrera Sarobe (43 años), que ya ha sido condenado tres veces en Francia, dos a 20 años cada una y la tercera a cadena perpetua por haber asesinado en 2007 a dos guardias civiles en Capbreton, en el suroeste de Francia.

Caillibotte ha subrayado que los seis que se sientan en el banquillo desde el 2 de noviembre -y que se hoy se negaron a estar presentes en la sala durante la requisitoria, y permanecieron en los calabozos del Palacio de Justicia- son "miembros de una franja violenta y dura" de la banda que "piensan como en 2010" antes de que ETA anunciara el abandono de la violencia.