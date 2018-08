Política

Cumbre Cambio Climático

Urkullu ve en la reducción de gases 'una oportunidad de desarrollo'

Agencias | Redacción

07/12/2015

El lehendakari ha viajado este lunes a la Cumbre de París, donde ha llevado los compromisos de Euskadi en cambio climático.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha emplazado este lunes en la Cumbre sobre el Cambio Climático de París (COP21) a ver la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero como "una oportunidad de desarrollo" porque, a su juicio, no está "reñida" con el crecimiento de la economía. Según ha explicado el lehendakari, el Gobierno Vasco invertirá en Estrategia de Cambio Climático 88 millones de euros anuales, que generaría 57 millones de actividad económica y 1.030 empleos al año.

El lehendakari ha viajado a París, donde hoy y mañana expondrá la apuesta de Euskadi y del 'The Climate Group' por "mitigar las consecuencias del cambio climático", ya que el lehendakari es co-presidente para Europa de la organización internacional medioambiental 'The Climate Group', que agrupa a países, regiones y estados federados.

En este contexto, Urkullu ha abierto este lunes la Asamblea General de 'The Climate Group' en el ayuntamiento de la capital de Francia. En la asamblea y en los actos que la han precedido, el lehendakari ha explicado los objetivos de cara a futuro recogidos en el acuerdo "Compact of States and Regions".

A través de este pacto, The Climate Group prevé, entre otros, reducir para 2020 tres gigatoneladas de CO2, o lo que es lo mismo, las emisiones de gases de efecto invernadero de Alemania, Reino Unido y Japón juntos.

"The Compact of States and Regions" es una experiencia pionera impulsada por The Climate Group, en la que participan 44 gobiernos subestatales que representa a 325 millones de personas y un octavo de la economía mundial.

'The Climate Group'

Según ha destacado el Gobierno Vasco, la Cumbre ha integrado en su agenda, por primera vez, a entidades "subestatales" como administraciones más cercanas a la ciudadanía en la gestión de políticas medioambientales.

El Gobierno Vasco espera que en París se alcance un acuerdo que "permita a la sociedad definir una economía baja en emisiones y adaptada a las consecuencias del cambio climático".

Junto con el lehendakari, viaja la consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, Ana Oregi, la secretaria General de Acción Exterior, Marian Elorza, la viceconsejera de Administración y Planificación Territorial, Izaskun Iriarte, y la directora de Relaciones Exteriores, Leyre Madariaga.

Compromisos del Gobierno Vasco

El Consejo de Gobierno Vasco aprobó el pasado martes una declaración institucional en la que se "reconoce la urgencia de incrementar los esfuerzos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de adaptación a las consecuencias de cambio climático desde el principio de responsabilidad compartida".

En este sentido, el Gobierno Vasco se compromete a reducir en un 40% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para el año 2030 y en un 80% para 2050, tomando como referencia base el año 2005. Estos compromisos están alineados con los adquiridos por la Unión Europea y recogidos en la Estrategia Vasca de Cambio Climático.