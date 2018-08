Política

Baños (CUP) dice que la propuesta de Junts pel Sí 'tiene carencias'

23/12/2015

El número uno de la formación anticapitalista ha dicho que los recursos que propone JxSí para el plan de choque social "son muy escasos para lo que la CUP plantea".

El número uno de la CUP, Antonio Baños, ha sostenido que la propuesta planteada por JxSí para lograr un acuerdo de investidura del presidente de la Generalitat "tiene carencias".

En una entrevista este miércoles en TV3, ha dicho que los recursos que propone JxSí para el plan de choque social "son muy escasos para lo que la CUP plantea".

Ha destacado que la propuesta no es un texto consensuado sino un texto de JxSí en el que la CUP ha añadido aspectos para ampliarlo: "Lo hemos recibido de ellos y hemos participado. Hay muchas cosas que la CUP ha aportado y que ellos han integrado".

Baños ha dicho que las negociaciones han servido a la CUP para "intentar ampliar la oferta" de JxSí, que los militantes de la CUP votarán en la asamblea nacional del 27 de diciembre.

"Teníamos la obligación de, en vez de recibirla y llevarla a valorar tal cual, lo que sería políticamente poco inteligente y poco útil para el país, analizarla y ver cómo se podía ampliar" para que tuviera más peso social y político.

Los diez diputados de la CUP no votarán en la asamblea

Sobre la asamblea en la que se votarán cuatro escenarios posibles sobre la investidura, ha defendido que los diez diputados de la CUP no voten para no decantar la decisión: "Un diputado es el receptor del mandato de la asamblea" y no debe influir, ha planteado.

Preguntado por qué postura tendría la CUP si tras una negativa de la asamblea a investir a Mas JxSí hiciera una nueva oferta, ha dicho que se "valoraría".