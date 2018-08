Política

Cataluña

Junts pel Sí plantea una propuesta de acuerdo a la CUP

E. Lotina | eitb.eus

22/12/2015

Sin embargo, la propuesta deberá ser ratificada por la militancia de la CUP en la asamblea general del 27 de diciembre, en Girona. Los diputados de la CUP han avanzado que no orientarán el voto.

El diputado de Junts pel Sí, Raül Romeva, ha presentado este martes "la propuesta de acuerdo", trabajada con la CUP en los últimos dos meses y que la CUP elevará a su Asamblea Nacional del próximo día 27 de diciembre para que la avale.

Romeva ha recalcado que no hay cambio en cuanto al candidato a la presidencia de la Generalitat, que sigue siendo Artur Mas, y ha indicado que el documento también incluye un "proceso constituyente hacia una república catalana" que se debe hacer, ha dicho, con "seguridad jurídica", además de un plan de choque social contra pobreza y desahucios.

El diputado de JxSí, que ha comparecido acompañado de los principales negociadores de la coalición, ha subrayado que políticamente lo que se investiría "no sería un presidente, sino una presidencia", aunque ha admitido que desde el punto de vista legal no habría cambios y el Parlament elegiría un único presidente. Sin embargo, Romeva ha incidido en que Mas no sería un presidente de un gobierno "autonómico", sino que lideraría junto con tres personas más -con toda probabilidad el mismo Romeva, Oriol Junqueras y Neus Munté- "una presidencia para la transición entre el estatus actual" y una "república catalana".

En relación al plan de choque social, ha explicado que incluye una cifra "cuantiosa pero asumible" que se elevaría a unos 270 millones de euros para, principalmente, dependencia, salud, pobreza y evitar desahucios.

El que fuera cabeza de lista de Junts pel Sí el 27S ha indicado que en las conversaciones no se ha acordado el equilibrio de votos de la CUP de cara a la investidura, para la que se requerirían al menos dos favorables y ocho abstenciones del partido antisistema.

Los diputados de la CUP no orientarán el voto

Los diputados de la CUP, por su parte, han anunciado este martes por la tarde que no se posicionarán ni orientarán el voto en la asamblea de este domingo que debe decidir sobre la propuesta de investidura de Junts pel Sí, ya que consideran que se trata de un "documento de Junts pel Sí (JxS)" para "aproximarse" a las posiciones de esta formación.

En una rueda de prensa, el diputado de la CUP Albert Botran ha asegurado que los parlamentarios son sólo "intermediarios" y se "abstendrán de valorar y de votar" en la Asamblea Nacional del 27 de diciembre.

Negociaciones

La noche de las elecciones generales, la CUP reiteró su rechazo a Mas, mientras que tanto CDC como ERC --integrantes de JxSí-- reiteraron el lunes su apoyo a Mas.

Este lunes y martes se han intensificado las reuniones de los dos grupos parlamentarios en la Cámara catalana para avanzar en la negociación, teniendo en cuenta que el 10 de enero expira el plazo para un acuerdo; de no ser así, habrá que convocar otras elecciones.

La CUP reclamaba hacía días llegar al fondo de las negociaciones precisamente el día 22, antes de someter el pacto a votación de su asamblea general el día 27.

Valoraciones

Por su parte, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka ha asegurado que espera que sea "una legislatura fructífera" que dé "respuesta y satisfacción a las demandas y al mandato" de los ciudadanos catalanes en los pasados comicios autonómicos.