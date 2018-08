Política

Gobernabilidad

Sánchez no cederá ante Podemos sobre la 'unidad territorial de España'

Agencias | Redacción

26/12/2015

El secretario general del PSOE celebrará este domingo, antes del Comité Federal del lunes, una reunión informal con los dirigentes territoriales para reforzar el consenso.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, asegura que no cederá ante Podemos sobre la unidad territorial de España y que intentará convencer a sus barones de que un posible pacto de gobernabilidad con esta fuerza política no incluirá un referéndum sobre la autodeterminación en Cataluña.

Según publica hoy "El País", Sánchez se ha impuesto "unir al PSOE en un pacto de izquierdas que respete la integridad territorial de España". En declaraciones a este periódico, precisa que "nunca negociaré nada que afecte a la integridad territorial de España" y que así se lo ha comunicado ya al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

Advierte de que si Iglesias "quiere abordar este asunto nunca estaríamos de acuerdo" y que Sánchez bloquearía cualquier posibilidad de entendimiento.

Comité federal el lunes, reunión informal el domingo

Los límites para empezar a negociar con otras fuerzas políticas los expondrá Sánchez en el comité federal del PSOE del lunes, aunque este domingo celebrará una reunión informal con los dirigentes territoriales para reforzar el consenso.

Algunos barones, como los de Andalucía, Castilla-La Mancha o Extremadura, han expresado su disconformidad con la posibilidad de que Sánchez se apoye en Podemos, debido a su exigencia del referéndum en Cataluña, para formar Gobierno en el caso de que no logre hacerlo el presidente del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy. En el Comité Federal del lunes, Susana Díaz pedirá no negociar con Podemos, "que quiere romper España"; Iñigo Errejón, de la formación que lidera Pablo Iglesias, ha dicho que los que no están dispuestos a escuchar a Cataluña en una consulta sobre su relación con el resto del Estado, "no están en condiciones de garantizar la unidad de España".

paña".