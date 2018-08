Política

Mensaje de Nochevieja

La oposición percibe falta de concreción en el discurso de Urkullu

Agencias | Redacción

01/01/2016

EH Bildu ha visto un discurso "del pasado", en tanto que el PSE califica el mensaje de "hueco y poco ambicioso"; el PP vasco critica que lo que prime sean las intenciones.

Tras el mensaje de Nochevieja del lehendakari Iñigo Urkullu, la oposición ha criticado este 1 de enero de 2016 falta de concreción en el discurso del lehendakari. Así, EH Bildu lo ha catalogado como "discurso del pasado", en tanto que el PSE califica el mensaje de ''hueco y poco ambicioso''; el PP vasco le achaca que no haga balance de gestión, y UPyD cree que usó "palabras de monarca" y olvidó los problemas de la gente. Ciudadanos y Ezker Anitza también han criticado un mensaje, a juicio de ambos, "anodino" y "hueco".

Para EH Bildu, es un discurso "del pasado"

Desde EH Bildu, su parlamentario Dani Maeztu, ha opinado que ha sido un discurso "del pasado, repleto de generalidades, con la autocomplacencia habitual y dejando claro que ni él ni su gobierno están a la altura de lo que exige este momento histórico, ni en lo relativo al autogobierno y la soberanía, ni tampoco en lo que hace referencia a sus políticas sociales y económicas".

El PSE-EE critica un discurso "hueco y poco ambicioso"

El portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, cree que el lehendakari, Iñigo Urkullu, no propone en su mensaje de fin de año "más plan" que el de un nuevo Estatus y un pacto de estado para la paz y convivencia que no explica. Además, ha calificado el discurso de "hueco y poco ambicioso" y ha censurado la "falta de reconocimiento" al "esfuerzo" que los socialistas, para "tirar del carro en este país". Por ello, ha confiado que el próximo mensaje de fin de año no sea pronunciado por Urkullu.

El PP ve un mensaje ''cargado de intenciones''

El PP vasco, por su parte, ha acusado al lehendakari de "obviar que cuando España ha conseguido entrar en la senda de la recuperación económica y del empleo, ha arrastrado a Euskadi". La secretaria general del PP vasco, Nerea Llanos, ha criticado que el mensaje ha estado "cargado de intenciones, y eso en sí no sería malo si no fuera porque no estamos en el primer año de legislatura, sino en el último. Es preocupante y decepcionante que en el discurso lo que prime son las intenciones y lo que falte sea un balance de gestión. Faltan muchos "hemos hecho" y está repleto de "tenemos que", ha explicado.

UPyD cree que usó "palabras de monarca" y olvidó los problemas de la gente

El portavoz de UPyD en el Parlamento Vasco, Gorka Maneiro, ha opinado que el lehendakari utilizó en su mensaje de fin de año "palabras de monarca absoluto, pero olvidó" en su intervención "los problemas reales de la gente y las reformas que Euskadi necesita".

Ciudadanos: "Mensaje en la línea fosilizada del PNV"

El portavoz de Ciudadanos en Euskadi, Nicolás de Miguel, ha calificado el mensaje como "anodino" y en "la línea fosilizada del PNV, a la que ya nos tienen acostumbrados los nacionalistas".

Ezker Anitza cree que es un discurso "hueco"

La coordinadora general de Ezker Anitza-IU, Isabel Salud, ha asegurado que el discurso ha sido "hueco y vacío" y sólo habla de "vaguedades, buenas intenciones y pocas precisiones".

