El líder de la CUP, Antonio Baños, dimite como diputado

AGENCIAS | REDACCIÓN

04/01/2016

Ha explicado que no se ve capaz de defender la decisión de las bases de no investir como presidente a Artur Mas.

El diputado de la CUP Antonio Baños ha renunciado a su acta de diputado porque se siente "incapaz de defender la postura adoptada mayoritariamente" en el seno de la CUP este domingo al optar por no investir a Artur Mas como presidente de la Generalitat.

Baños se ha expresado de este modo en una carta remitida a la militancia en la que deja claro que su paso por la política solo tenía sentido si esta legislatura era "la de la ruptura irreversible con el Estado" y que la construcción de la república se hiciese desde un proceso constituyente popular y social.

Por ese motivo Baños, que confiesa que era partidario de aceptar la propuesta de acuerdo de JxSí y de votar la investidura de su candidato, dejará su escaño en favor de Mireia Vehi, que es la siguiente de la candidatura a las pasadas elecciones del 27S.

Baños lamenta no haber sabido cumplir el mandato que considera que los ciudadanos le dieron en las elecciones catalanas en las que fue el cabeza de lista de la CUP: "Por eso me voy, lo tengo que admitir, con un sentimiento de frustración personal muy vivo que no puedo esconder".

Se muestra convencido de que la república catalana es el único camino para conseguir la transformación social del país y se ha comprometido a continuar trabajando por ampliar la base social de independentismo: "Una tarea de la que los que queremos la república no nos podremos sentir ajenos y en la que pienso seguir colaborando".

En un comunicado, la CUP ha lamentado la decisión de Baños, aunque la ha respetado "plenamente", y ha admitido que el 'no' a Mas ha sido una de las decisiones más difíciles de la historia del partido.